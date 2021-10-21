Sakura Spa進駐信義區。（Sakura Spa提供）

Sakura Spa進駐信義區。（Sakura Spa提供）

橘色餐飲集團旗下舒活芳療品牌「櫻花男女健康生活館」， 2004年於台北仁愛圓環開幕，今年特以嶄新姿態搬遷進駐信義區，並正式更名為「Sakura Spa」，低調隱身在黃金地段的商辦大樓內，營造都市叢林中一處放鬆休憩的療癒場域。

以「靜謐」、「舒適」為設計理念，米白色牆面搭配淺色木質家具，凸顯溫潤高級的品牌調性，期望每一位上門的客人都能獲得療癒身心的芳療體驗。藉由本次重新開幕，Sakura Spa邀請質感花藝品牌「草肉食堂」設計店內花草視覺；與台灣知名香氛品牌「常室」聯手設計企業專屬香氣「櫻」。

Sakura Spa的駐店按摩師皆擁有八年以上資歷，承襲正宗傳統經絡按摩，卻又不流於傳統養生館制式，依照賓客需求隨時調整流程部位，包含指油壓、揉筋、撥筋、點按揉等專業手技，按摩的服務內容包含使用八至十條純棉毛巾熱敷背部，如泡熱水澡般舒壓放鬆，除舒壓按摩外，Sakura Spa另提供多樣化美療課程。

Sakura Spa及M One Spa即日起推出消費滿5000元即贈500元優惠，另特別針對周遭上班族群推出極緻局部紓療方案，妥善利用短暫週間午休時段來店體驗小時光，活動詳情可洽各品牌。