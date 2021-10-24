台灣新冠肺炎疫情才剛趨緩，柯震東就有《鱷魚》、《月老》和《金錢男孩》三部電影接棒登場，其中更以《金錢男孩》入圍金馬獎影帝，作品量不僅驚人，且都是重量級的好片，從中不難瞧出柯震東為了回歸影壇所做的努力。

柯震東坦承暫別影壇沉潛的這些時日，也曾想過要轉行，嘗試跟在爸爸身邊學做生意，也和哥哥一起投資開餐廳，甚至轉型當Youtuber直播主，學習如何解析演算法、提升視頻的品質，還要想點子提高粉絲定期觀看的黏著度，以直率真性情圈粉無數。

柯震東近日新作勇於挑戰多元角色，一掃昔日大男孩青澀模樣，佩戴蕭邦（CHOPARD)Ice Cube Pure鑽石項鍊和戒指、Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）
柯震東近日新作勇於挑戰多元角色，一掃昔日大男孩青澀模樣，佩戴蕭邦（CHOPARD)Ice Cube Pure鑽石項鍊和戒指、Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

「其實賺錢的機會很多，很多行業都比演戲還賺錢，但我思考了許久，覺得演戲才是自己的最愛！」，和柯爸爸商量之後，柯震東決定重新再出發，義無反顧地重返影壇、投入演藝事業。

柯震東說，經過這一段時日的心情沉澱，他更加知道自己想要什麼，也開始嘗試不同類型角色的磨練，一連接演了多部電影，有愛情喜劇、有小人物勵志片，也有深度的藝術電影，每個角色的挑戰都不一樣，詮釋的方式也不盡相同，每部電影都是學習，都有不同的成長，演起來很過癮。

例如為了飾演《鱷魚》中涉世未深的黑幫小子，柯震東看了有關少年犯的紀錄片，了解少年關護所中每個孩子背後的故事，發現他們的思想都很單純，外表看似大人，其實內心還是個孩子。為了詮釋《金錢男孩》中的同志，他也在開拍前閱讀大量與同志相關的書籍，也向同志朋友討教同志圈內的文化和愛情觀，事前做了不少功課。

「我對演藝事業的堅持，其實就像《鱷魚》中的角色一樣，一咬住就不鬆口，絕不會輕言放棄！」柯震東笑說。

柯震東為宣傳電影進棚拍攝蕭邦（CHOPARD）珠寶與腕表時尚專題，佩戴Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表和Alpine Eagle XL Chrono腕表，渾身散發優雅的紳士風範，一反昔日大男孩的天真稚氣，再加上Ice Cube Rock珠寶的畫龍點睛，更添時尚品味。

蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕表，67萬9000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕表，67萬9000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube Rock項鍊，12萬元。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube Rock項鍊，12萬元。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube Rock鑲鑽戒指，6萬6000元起。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube Rock鑲鑽戒指，6萬6000元起。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube Rock玫瑰金與陶瓷戒指，4萬1000元起。（CHOPARD提供）
蕭邦Ice Cube Rock玫瑰金與陶瓷戒指，4萬1000元起。（CHOPARD提供）
蕭邦Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表，限量500只，20萬9000元。（CHOPARD提供）
蕭邦Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表，限量500只，20萬9000元。（CHOPARD提供）
柯震東拍廣告 進帳逾百萬
柯P怒批基捷 騙局升級更大騙局
#柯震東 #鱷魚 #金錢 #部電影 #影壇