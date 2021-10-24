台灣新冠肺炎疫情才剛趨緩，柯震東就有《鱷魚》、《月老》和《金錢男孩》三部電影接棒登場，其中更以《金錢男孩》入圍金馬獎影帝，作品量不僅驚人，且都是重量級的好片，從中不難瞧出柯震東為了回歸影壇所做的努力。

柯震東坦承暫別影壇沉潛的這些時日，也曾想過要轉行，嘗試跟在爸爸身邊學做生意，也和哥哥一起投資開餐廳，甚至轉型當Youtuber直播主，學習如何解析演算法、提升視頻的品質，還要想點子提高粉絲定期觀看的黏著度，以直率真性情圈粉無數。

柯震東近日新作勇於挑戰多元角色，一掃昔日大男孩青澀模樣，佩戴蕭邦（CHOPARD)Ice Cube Pure鑽石項鍊和戒指、Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

「其實賺錢的機會很多，很多行業都比演戲還賺錢，但我思考了許久，覺得演戲才是自己的最愛！」，和柯爸爸商量之後，柯震東決定重新再出發，義無反顧地重返影壇、投入演藝事業。

柯震東說，經過這一段時日的心情沉澱，他更加知道自己想要什麼，也開始嘗試不同類型角色的磨練，一連接演了多部電影，有愛情喜劇、有小人物勵志片，也有深度的藝術電影，每個角色的挑戰都不一樣，詮釋的方式也不盡相同，每部電影都是學習，都有不同的成長，演起來很過癮。

例如為了飾演《鱷魚》中涉世未深的黑幫小子，柯震東看了有關少年犯的紀錄片，了解少年關護所中每個孩子背後的故事，發現他們的思想都很單純，外表看似大人，其實內心還是個孩子。為了詮釋《金錢男孩》中的同志，他也在開拍前閱讀大量與同志相關的書籍，也向同志朋友討教同志圈內的文化和愛情觀，事前做了不少功課。

「我對演藝事業的堅持，其實就像《鱷魚》中的角色一樣，一咬住就不鬆口，絕不會輕言放棄！」柯震東笑說。

柯震東為宣傳電影進棚拍攝蕭邦（CHOPARD）珠寶與腕表時尚專題，佩戴Mille Miglia Classic Raticosa計時碼表和Alpine Eagle XL Chrono腕表，渾身散發優雅的紳士風範，一反昔日大男孩的天真稚氣，再加上Ice Cube Rock珠寶的畫龍點睛，更添時尚品味。

蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕表，67萬9000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Ice Cube Rock項鍊，12萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦Ice Cube Rock鑲鑽戒指，6萬6000元起。（CHOPARD提供）

蕭邦Ice Cube Rock玫瑰金與陶瓷戒指，4萬1000元起。（CHOPARD提供）