absolution晶透水潤保濕面膜，自然湛藍色澤源自成分當中的「青金石」，蘊含獨特的礦物成分與微量元素。(圖片提供1010HOPE)

REN水嫩舒緩青春防禦菁華，成分中獨特的白蘑菇萃取，富含酚類物質，有助於緩解敏感跡象。(圖片提供1010HOPE)

Omorovicza夜間煥顏精華，運用視黃醛及海洋微藻獨特的修復及調節力，強化夜間肌膚的修護生長。(圖片提供1010HOPE)

英國天然護膚品牌elemental herbology推出居家擴香 系列，以純淨植物精油打造療癒紓壓氣息。(圖片提供1010HOPE)

回顧即將邁入尾聲的 2021 年，生活當中的許多面向盡是與過往大不相同的樣貌， 我們快速地學習、接納、適應新的日常機制，面對並處理來自人際、家庭與職場之間 擠壓出的生活壓力。身心平衡的意識更加備受重視，也影響消費選擇產生明顯變化。

10／10 HOPE 銷售數據顯示，選擇配方純淨同時具有療癒氣息的植萃產品，為日常的 肌膚保養與居家空間增添紓壓感受，已蔚為主流風潮。

2021 年 5 月至 9 月，包含植萃 臉部保養、自然氣息居家香氛在內的 De-Stress 類型產品，銷售較去年同期成長超過 40％，顯見結合自然力量與療癒氣息的紓壓產品已成為生活中不可或缺的溫柔陪伴。

10／10 HOPE De-Stress 類型產品市場趨勢觀察：

1. 居家香氛演繹自然場景：透過香氣引發正面情緒、轉換生活場景的居家香氛產品， 銷售大幅成長，過往於冬季才進入需求高峰的香氛蠟燭，今年夏季銷售成長超過 30％，尤其以花園、森林、食材等予人廣袤大地感受的自然氣味最受歡迎。

2. 植萃護膚再定義：植萃保養品揮別過往功效極簡的刻板印象，集結高效天然與有機 成分和尖端技術，針對肌膚問題精準保養，同時釋放療癒香氣紓緩情緒壓力。 3. Home Spa 風潮延續：頭皮按摩刷、臉部滾輪熱賣，宅家紓壓按摩成為新日常。

當「壓力」一詞已由生物學、心理學術語轉化為當代生活的日常，10／10 HOPE 邀集跨領域專家，共同探索如何體察自身壓力，並透過適度的轉換、調整自我步伐， 健康從容地面對壓力造成的身心挑戰。

樂奕診所院長 陳芳雯醫師表示，「只要是我們的生理、心理及生化面任何超過負荷 的反應，即是壓力，以及壓力是每個人都會有的正常反應。現代人的壓力無所不在， 我們可以做到的是適時的紓壓以及使用正確的飲食方式和營養素去降低壓力對我們的 負面影響。」

璽悅中醫診所院長 羅珮琳醫師指出，「壓力影響荷爾蒙分泌，造成身體機能失調， 身體發炎反應上升，皮膚發炎，嚴重甚至導致免疫系統失調。包含肌膚發紅、搔癢等 不適感受，都是常見壓力對於皮膚的影響，可以藉由中醫保養食材、穴位按摩等方式 進行改善。」

草肉實堂主理人 葦葦植物療癒師分享自身對於花朵與情緒連結的經驗，「會吸引你 的花朵，往往透露許多關於你的狀態，藉由觀察植物可以理解自己的情緒以及可能的 壓力來源。當花朵告訴我們壓力的來源之後，看見問題，往往就解決一半了。」

10／10 HOPE 產品教育訓練講師群認為，De-Stress 是一個體察情緒、觀照自我， 進而紓解並且釋放壓力的過程，進一步提出「釋放→減壓→喚醒」保養步驟。每個人 都可以在日常保養程序與生活空間當中，透過選擇與練習，讓身體與心靈更加平衡。