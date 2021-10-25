歌劇魅影超酷眼線液5ml，700元。（歌劇魅影提供）

寶雅人體彩繪筆6入，即日起特價，149元。（寶雅提供）

寶雅萬聖節限定商品 搞怪開賣。（寶雅提供）

寶雅夜光活動鬼骷髏骨架整人玩具(單一入)，即日起特價269元。（寶雅提供）

寶雅鬼手糖果袋30g骷髏版，即日起特價169元。（寶雅提供）

萬聖節玩妝、搞鬼已成為西方鬼節傳統，專業彩妝歌劇魅影強調大膽色塊與細緻眼部妝容改以仙女鬼、女巫樣貌登場，用眼妝重新詮釋仙女「鬼」的定義， 寶雅線上則引進各式萬聖節衣物，從服裝到配件，無論是耍萌裝可愛還是驚奇嚇人的變裝道具通通全包，讓沒有時間玩妝的人，也可以輕鬆變身。

寶雅表示，節慶期間小女孩最愛的公主系列或是驚嚇度破表的斧頭髮圈，裝扮起來絕對成為萬聖趴中最耀眼的焦點，防疫期間，也特別推出親子款萬聖節限定醫療口罩，搭配萬聖節傳統討糖活動，寶雅準備了應景南瓜主題手提糖果包及骷髏造型的巧克力、萬聖節限定的派對箱等。

歌劇魅影彩妝團隊不再製造擬真血肉模糊，而是強調妝容細節與精緻度，特別著重在眼部妝容，重新詮釋「鬼」的定義，細看粉紅仙女鬼，利用特殊妝品完美覆蓋眉毛，重新繪製整張臉譜，加上亮粉眼影唇彩以及珍珠裝飾唯美而閃亮。而金髮哥德女眼下的血眼淚，使用4種亮片眼影膏繪製而成，多層次的眼妝打造出令人目不轉睛的淚珠。Fansfassiii歌劇魅影複合店嚴選多種彩妝、底妝品，讓台灣消費者能輕鬆滑手機就能購買，到專櫃也能實際體驗妝品威力。周慶活動指定商品2件8折，以及五倍券加碼再送1000元。