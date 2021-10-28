RMK鏡光魅影頰采盤11g＃02 Fair Glow (主視覺用色)，2050元。（RMK提供）

RMK鏡光魅影眼采盤＃01 Warm Luster ，10g，2250元，＃01 Warm Luster。（RMK提供）

RMK 鏡光魅影脣采 (2021.11.19 限量上市)4.4g，1800元 。（RMK提供）

RMK毛孔柔霧隔離霜(SPF6 PA＋) ＃0335g，1400 。（RMK提供）

頂級美妝RMK耶誕假期，以稜鏡之光表現妝容色澤，用亮澤柔軟的絲綢 珠光、寶石、香檳、再加上晶瑩的脣蜜，用奢華的亮澤展現節慶的歡樂。

RMK鏡光魅影眼采盤內含霧光、爍光和亮燦3種不同質感，6色眼采盤能用於點綴眼角、塗抹眼窩或是作為打底色，質地輕盈不厚重，無論是單色使用或是搭配任何色彩組合使用，能展現立體感與透出水潤光澤度。舒適的質地能使各種色彩柔和上色，透出絕妙的清透感、綻放輕盈的亮澤，展現優雅妝感，可以說是口罩妝容下，眼妝必備百搭眼盤。

RMK鏡光魅影頰采盤一盤萬用，內含頰采、打亮色、修容色，細膩的粉體宛如肌膚原生的一部份輕柔服貼，單色使用或混合使用色彩也不會渾濁，更增添雙頰微微的光澤度。水潤光澤的打亮色能增添細微血色與光澤的頰采。親膚色澤佳的修容色能使用在鼻影和修飾輪廓。一款能打造出潮流個性感氣息或是華麗氛圍的頰采盤，讓自己的整體妝容更升級。

RMK底妝新品毛孔柔霧隔離霜，共推出4個色選不論單擦或是全臉，都能自然修飾膚色，可以先用基本色打底，再根據在意的毛孔和痘疤等加強局部修飾，產品添加的「變形粉末」能自在的變化塑形，彷彿與肌膚融為一體般形成均勻的薄膜，運用光感，襯托肌膚展現輕盈的明亮度，讓毛孔柔焦不明顯，展現透明感的肌膚。