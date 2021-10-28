RMK鏡光魅影頰采盤11g＃02 Fair Glow (主視覺用色)，2050元。（RMK提供）
RMK鏡光魅影頰采盤11g＃02 Fair Glow (主視覺用色)，2050元。（RMK提供）
RMK鏡光魅影眼采盤＃01 Warm Luster ，10g，2250元，＃01 Warm Luster。（RMK提供）
RMK鏡光魅影眼采盤＃01 Warm Luster ，10g，2250元，＃01 Warm Luster。（RMK提供）
RMK 鏡光魅影脣采 (2021.11.19 限量上市)4.4g，1800元 。（RMK提供）
RMK 鏡光魅影脣采 (2021.11.19 限量上市)4.4g，1800元 。（RMK提供）
RMK毛孔柔霧隔離霜(SPF6 PA＋) ＃0335g，1400 。（RMK提供）
RMK毛孔柔霧隔離霜(SPF6 PA＋) ＃0335g，1400 。（RMK提供）

頂級美妝RMK耶誕假期，以稜鏡之光表現妝容色澤，用亮澤柔軟的絲綢 珠光、寶石、香檳、再加上晶瑩的脣蜜，用奢華的亮澤展現節慶的歡樂。

RMK鏡光魅影眼采盤內含霧光、爍光和亮燦3種不同質感，6色眼采盤能用於點綴眼角、塗抹眼窩或是作為打底色，質地輕盈不厚重，無論是單色使用或是搭配任何色彩組合使用，能展現立體感與透出水潤光澤度。舒適的質地能使各種色彩柔和上色，透出絕妙的清透感、綻放輕盈的亮澤，展現優雅妝感，可以說是口罩妝容下，眼妝必備百搭眼盤。

RMK鏡光魅影頰采盤一盤萬用，內含頰采、打亮色、修容色，細膩的粉體宛如肌膚原生的一部份輕柔服貼，單色使用或混合使用色彩也不會渾濁，更增添雙頰微微的光澤度。水潤光澤的打亮色能增添細微血色與光澤的頰采。親膚色澤佳的修容色能使用在鼻影和修飾輪廓。一款能打造出潮流個性感氣息或是華麗氛圍的頰采盤，讓自己的整體妝容更升級。

RMK底妝新品毛孔柔霧隔離霜，共推出4個色選不論單擦或是全臉，都能自然修飾膚色，可以先用基本色打底，再根據在意的毛孔和痘疤等加強局部修飾，產品添加的「變形粉末」能自在的變化塑形，彷彿與肌膚融為一體般形成均勻的薄膜，運用光感，襯托肌膚展現輕盈的明亮度，讓毛孔柔焦不明顯，展現透明感的肌膚。

地雷、活化石「鱟」變身文創 金門機場特展看見島嶼之美
搶攻耶誕送禮商機 頂級香氛新品預購買氣旺
#展現 #RMK #光澤 #肌膚 #亮澤