SK-II 青春露安迪沃荷限定版主視覺,左至右分別為粉色、紅色、黃色。(SK-II提供)

SK-II 青春露安迪沃荷限定版,禮盒主視覺。(SK-II提供)

美妝搶攻周慶,除了熱搭話題,搶快簽下爆紅、話題名人當代言,也看好聯名帶來的加乘話題,SK-II攜手安迪.沃荷基金會,跨界發布安迪沃荷限定版的青春露。

SK-II與普普藝術大師安迪.沃荷藝術跨界合作,瓶身設計引用了安迪.沃荷美學名言,「一切皆美(All is Pretty)」、「每個人都有美的一面(If Everybody is Not a Beauty Then Nobody Is)」、「我從沒見過哪個人是不美的(I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty)」,表達出「美無止盡」的概念。

安迪沃荷限定版瓶身大膽的彩色印刷和標誌性的普普風元素,設計靈感則來自安迪.沃荷在普普藝術創作中的的安迪沃荷電視,其中SK-II 青春露安迪沃荷限定版禮盒除了限定版青春露,還有一個以 「安迪.沃荷電視」 為設計靈感,使用環保ECONYL®再生尼龍材料制作的化妆包,藉以響應環保理念。