SK-II 青春露安迪沃荷限定版主視覺，左至右分別為粉色、紅色、黃色。（SK-II提供）

SK-II 青春露安迪沃荷限定版，禮盒主視覺。（SK-II提供）

美妝搶攻周慶，除了熱搭話題，搶快簽下爆紅、話題名人當代言，也看好聯名帶來的加乘話題，SK-II攜手安迪．沃荷基金會，跨界發布安迪沃荷限定版的青春露。

SK-II與普普藝術大師安迪．沃荷藝術跨界合作，瓶身設計引用了安迪．沃荷美學名言，「一切皆美（All is Pretty）」、「每個人都有美的一面（If Everybody is Not a Beauty Then Nobody Is）」、「我從沒見過哪個人是不美的（I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty）」，表達出「美無止盡」的概念。

安迪沃荷限定版瓶身大膽的彩色印刷和標誌性的普普風元素，設計靈感則來自安迪．沃荷在普普藝術創作中的的安迪沃荷電視，其中SK-II 青春露安迪沃荷限定版禮盒除了限定版青春露，還有一個以 「安迪．沃荷電視」 為設計靈感，使用環保ECONYL®再生尼龍材料制作的化妆包，藉以響應環保理念。