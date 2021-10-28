以優雅品味和優異性能著稱的浪琴表（Longines）看好專業女表市場，首度推出Master巨擘系列月相女表，不僅34mm表殼秀氣唯美，且兼具月相功能，是款內外皆美的女表，昨日上市記者會邀請林柏宏與邵雨薇出席，兩人分別佩戴巨擘月相男表與女表，且是螢幕下首度CP合體，有了名表相襯，更加速配。

林柏宏與邵雨薇螢幕下首度CP合體，佩戴浪琴表巨擘月相男女對表，更加速配。（陳俊吉攝）

兩年前浪琴表發表Master巨擘系列月相男主，廣受愛表人士的喜愛，甚至吸引不少女性消費者上門詢問，讓浪琴表決定推出34mm小尺寸的Master巨擘系列月相女表，今年10月初在台上市，市場反應相當熱烈，不少款式甚至已經缺貨，可見女性玩專業腕表的風氣日盛，專業機械女表市場已日漸成熟。

浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女表，紅色鱷魚皮表帶款，9萬300元。（Longines提供）

林柏宏和邵雨薇因合作《2049—完美預測》而有了絕佳的默契，兩人都選擇皮革表帶款的巨擘月相表，棕色與紅色表帶搭配成套，很有情人表的FU，林柏宏是典型的水平座，重視功能、更重視外表，兼具高複雜功能的巨擘月相表自是首選，邵雨薇則是勇於挑戰自我的處女座，對於高複雜功能的巨擘月相表更是一見傾心。

浪琴表Master巨擘系列藍色表盤月相男表，7萬8800元。（Longines 提供）

邵雨薇說她非常喜歡浪琴表的優雅與穩重，曾買了一只浪琴表送給爸爸當作生日禮物，如今爸爸仍隨身佩戴，可見對浪琴表的喜愛。林柏宏笑說看到巨擘系列月相男女對表，讓他燃起想與未來的另一半戴對表的念頭，款式一樣，但細節會稍作改變，就像演員遇上好劇本，一樣的故事，也會不一樣詮釋，搭配起來更有趣。

浪琴表Master巨擘系列藍色太陽紋面盤月相女表，8萬8500元。（Longines提供）

台灣浪琴表指出，喜歡專業機械表的女性愈來愈多，以往她們會勉強牽就選擇男表來佩戴，如今考量到搭配正裝與禮服的需求，轉而尋找小尺寸的專業機械女表，這也是浪琴Master巨擘系列月相女表受到歡迎、甚至賣到缺貨的主因。

浪琴表Master巨擘系列月相女表有珍珠母貝面盤搭配鑽石時標、藍色太陽紋面盤與經典銀色麥穗紋面盤三種款式，珍珠母貝表盤搭鑽石時標款搭配紅色、藍色、褐灰色三種皮革表帶和不鏽鋼表帶，藍色太陽紋表盤搭鑽石時標款搭配藍色皮革表帶與不鏽鋼表帶，6點鐘方向有月相顯示與日期指針，表背可透過藍寶石水晶玻璃底蓋欣賞浪琴表獨家L899.5自動上鍊機芯，採用輕盈、抗磁、堅固、不會生鏽或熱脹冷縮的矽材質游絲，並享有5年保固。

浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女表，藍色鱷魚皮表帶款，9萬300元。（Longines提供）

浪琴表即起至30日（本周日）於台北信義微風松高前廣場成列快閃店，現場可參加星座測驗互動遊戲，只要體驗並拍照打卡上傳社群，就可至浪琴表信義遠東百貨A13名品店內體驗新表並兌換禮品。即起至12月20日止，只要誰浪琴表專賣店或經銷商購買Master巨擘月相腕表，就可獲得「優雅生活手沖咖啡組」一組。

浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女表，褐灰色鱷魚皮表帶款，9萬300元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列全日曆月相男表，10萬4100元。（Longines 提供