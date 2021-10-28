疫後大家對於生活中的儀式感、戶外活動有所追求，而其中能夠滿足兩者的露營、野餐成為熱門活動，假日來場療癒又可在IG上曬美照的野餐，讓你能夠輕鬆走在生活時尚尖端。故英國瓷器品牌Wedgwood與米其林餐盤餐廳The Tavernist攜手推出Wonderbox野餐籃，餐籃內除有肆豆培根沙拉、香煎白花椰起士盅、干貝海鮮米型麵、法式豬肉抹醬三明治、香料稻草春雞、抹茶巴斯克蛋糕、芒果森巴特調等從前菜到甜點六道式餐點外，還有Wedgwood漫遊美境兩入雙盤組。

Herend 幸福犀鳥限量飾盤。（居禮名店提供）

而居禮名店則欲以奢華的瓷器藝術，為疫後的沈悶生活帶來一絲療癒，針對匈牙利國寶品牌「Herend赫倫手繪瓷器2021年沉潛後的美好 珍稀限量手繪藝術巡迴鑑賞展」，特別從匈牙利空運3件2021年Herend手繪大師限量大作，其中直徑62cm的巨型手繪飾盤為首度亮相台灣，即日起至11月7日，於台南新光三越西門店B1居禮名店展出;11月10日至21日則將於台北SOGO忠孝館9F 專賣店展出。