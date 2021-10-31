台灣紡織、面料技術受到世界大牌肯定，而台灣潮流機能品牌也十分多元，尤其近期戶外運動、露營、登山風氣盛行，也讓這些品牌更加受矚目，如WEAVISM、DYCTEAM、oqLiq 等品牌皆是其中代表，不少品牌也運用環保面料創作，兼顧永續時尚精神。

擅長將東方禪意美學融入服設計中的品牌oqLiq，設計師林家豪與洪琪表示，「可能有些人覺得機能材質比較偏向爬山戶外運動，但其實平常的穿著是很舒適的，我們想要傳達一個都會機能的生活態度」2022春夏他們以易經建構宇宙觀以「時空」為題推出新系列，以易經中的「爻象」為靈感，期盼每次服裝穿出門都有不同的面貌，故本季使用交錯重疊的剪裁，製作視覺上的效果，運用品牌研發的台灣高端的機能材質製造，本季除以虛擬3D秀形式登上紐約時裝周外，也到上海時裝周上舉行實體品牌秀。

WEAVISM織本主義開場以品牌標誌性虱目魚單品配件，搭配簡約服飾展現一貫的風格。（WEAVISM織本主義提供）

以可愛的虱目魚打出知名度的WEAVISM織本主義，向來強調有趣、機能及舒適性，本季以「To Survive末日生存」為題，將大秀分為「永續族」、「蒸氣龐克族」、「噬者生存族」三個族群，分別運用有機棉、回收漁網尼龍、回收寶特瓶等環保面料，象徵三方在末日搶奪所剩無幾的資源而得來的結果。在服裝設計上永續族以品牌招牌「虱目魚」為題，運用簡約單品搭配呈現品牌一貫風格，而蒸氣龐克族則運用繩索、拉鍊、多重口袋、透氣拼接設計，呈現鎧甲般的視覺效果，噬者生存族化，版型上以實驗性的線條以及暗崁的機能性細節，增添了許多異材質的剪接，暗喻生物在進化時身體表面正在蛻變的狀態。許多上衣及褲子均可透過拉鍊或抽繩的方式展開，讓服裝實際也持續進化。

WEAVISM織本主義本季以「To Survive末日生存」為題，透過影像與音樂的搭配將秀分為三個族群段落呈現。（WEAVISM織本主義提供）

而以「定義自我」為品牌核心的DYCTEAM，也是台灣潮流品牌的元老級品牌之一，每季皆會以「Basic」、「wear in Blue」兩大支線發品，每季每件單品皆有不重複的限量編號，賦予商品獨特、專屬性;除品牌擅長運用異材質拼接手法打造視覺上的豐富度、因應對生活上的需求等小巧思，品牌所使用的面料也十分值得了解，以品牌標誌性緹花丹寧布料為例，該布料使用比一般布料三倍的針數，耐用性高、失敗率也高，但其所做出的效果，另一代表性的「牡蠣殼回收砂」與「RePET 寶特瓶回收紗」結合的2021春夏「Basic系列」，將具有調節體溫、抗撕裂、抗菌的功能牡蠣殼，與塑膠碎片結合也增加防潑水機能，使布料具備防潑水、抗 UV 機能，加上特殊織法的透氣氣孔，使穿著服裝時能保持延展性極透氣性。