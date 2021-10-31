AcquadiParma克羅尼亞 未來 耶誕禮盒，5500元。（AcquadiParma提供）

Laboratorio Olfattivo玫之喧 擴香組 200ml，1980元。（Laboratorio Olfattivo提供）

Laboratorio Olfattivo玫之喧 室內香氛 100ml，1280元。（Laboratorio Olfattivo提供）

頂級香氛周慶期間展店、登台，義大利香氛「Acqua di Parma帕爾瑪之水」，繼微風信義後，在微風廣場設立第2間品牌形象店，擴香及萬眾期待的倒數月曆，更攜手時尚精品Emilio Pucci合作為香氛更添時尚感。

精品時尚Emilio Pucci以其經典的漩渦印花「Vortici」，展現義大利時尚與香氛工藝， 而品牌形象店也以這次設計主視覺為構思，將巨型黃色禮物盒懸掛牆面，更從義大利空運奢華燈飾Aggiolight專為品牌打造的吊燈，讓店內充滿義大利風情，熱搭周慶、耶誕節慶買氣，開幕期間至店上打卡試香可獲得限量香氛束口袋，限量送完為止。

同樣來自義大利的還有席哈諾集團旗下引進的香氛品牌「Laboratorio Olfattivo香識」，主打旅行香氣，這次推出屬於空間的氣味「玫之喧ClamoRosa」訴求以室內香氛噴霧或擴香帶來感官體驗。