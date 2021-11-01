嬌蘭紅寶之吻高訂脣膏 N°34 ，冰金磚紅情境圖。（嬌蘭提供）

嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏彩殼，銀耀，1350元。（嬌蘭提供）

嬌蘭提洛可焦糖光影修容盤，鎏金版，2100元。（嬌蘭提供）

耶誕限定彩妝相繼登場，嬌蘭限量彩妝系列找來法國Baque Molinie工作室以精品級法式刺繡工藝訂製的「紅寶之吻鎏金限量套組」，以金線鑲嵌代表嬌蘭標誌。

嬌蘭紅寶之吻鎏金限量套組要價1萬1200元，備有獨特附鏡設計與超過數十種色選，因適合贈禮備受許多貴婦喜愛，熱搭節慶送禮熱潮，品牌特別訂製精裝版禮盒，兩款聖誕限定紅寶之吻彩殼裝飾了亮片飾邊，彷彿寶石組成的蜂巢製成，色彩上也有著代表東方的喜氣，包括金色搭配亮紅色的「燦紅」彩殼象徵喜氣開運，銀金雙色「銀耀」彩殼則象徵招財。