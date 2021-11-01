嬌蘭代言人郭雪芙推出「皇家蜂王乳平衡油3G」，她表示，她也利用這段時間閱讀、做瑜珈，讓身體及心靈徹底淨化，整個人顯得容光煥發，她特別喜愛平衡油，一滴萬用百搭，就算長時間拍戲也能維持美麗膚質。
郭雪芙表示，「上妝前，我會用平衡油打底，能夠提振肌膚，達到醒膚的效果，同時更幫助底妝完美持久；有時也會混調底液，讓底妝的光澤能夠更自然持久。」
之前防疫在家，能夠為肌膚做完整的保養步驟，郭雪芙會用皇家蜂王乳蜜露浸溼化妝棉，再混調3到5滴平衡油，濕敷全臉，後續再使用皇家蜂王乳雙導精華。
嬌蘭代言人郭雪芙推出「皇家蜂王乳平衡油3G」，她表示，她也利用這段時間閱讀、做瑜珈，讓身體及心靈徹底淨化，整個人顯得容光煥發，她特別喜愛平衡油，一滴萬用百搭，就算長時間拍戲也能維持美麗膚質。
郭雪芙表示，「上妝前，我會用平衡油打底，能夠提振肌膚，達到醒膚的效果，同時更幫助底妝完美持久；有時也會混調底液，讓底妝的光澤能夠更自然持久。」
之前防疫在家，能夠為肌膚做完整的保養步驟，郭雪芙會用皇家蜂王乳蜜露浸溼化妝棉，再混調3到5滴平衡油，濕敷全臉，後續再使用皇家蜂王乳雙導精華。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。