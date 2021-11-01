女星郭雪芙持續為嬌蘭代言皇家蜂王乳平衡油3G。（嬌蘭提供）

嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G，30ml，3680元。（嬌蘭提供）

嬌蘭代言人郭雪芙推出「皇家蜂王乳平衡油3G」，她表示，她也利用這段時間閱讀、做瑜珈，讓身體及心靈徹底淨化，整個人顯得容光煥發，她特別喜愛平衡油，一滴萬用百搭，就算長時間拍戲也能維持美麗膚質。

郭雪芙表示，「上妝前，我會用平衡油打底，能夠提振肌膚，達到醒膚的效果，同時更幫助底妝完美持久；有時也會混調底液，讓底妝的光澤能夠更自然持久。」

之前防疫在家，能夠為肌膚做完整的保養步驟，郭雪芙會用皇家蜂王乳蜜露浸溼化妝棉，再混調3到5滴平衡油，濕敷全臉，後續再使用皇家蜂王乳雙導精華。