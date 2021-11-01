CeraVe適樂膚清爽保濕特別組，1199元。（適樂膚提供）

VICHY薇姿M89獨家全方位超值組，1580元。（薇姿提供）

每年11月最大必BUY購物季搶先開跑！熱騰騰的五倍券最佳使用時機就在「理膚寶水就想和理在1111起」，優惠下殺5折起。

理膚寶水首度合作品牌大使「林柏宏」、薇姿首度合作品牌代言人「劉冠廷」以及適樂膚首度合作可愛巨星BROWN ＆ FRIENDS一起，選對保養迎戰各種肌膚問題！理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚針對不同膚質、保養需求，推出高達11款明星商品組合。

11／1到11／11天天優惠不間斷，祭出超優惠折扣及高cp滿額贈，其中理膚寶水攜手寶可夢推出特別款禮盒，買＃B5全面修復霜送胖丁野餐墊，另外更加碼前1500名消費者，凡購買理膚寶水禮盒即贈日本AWSON歐森不銹鋼真空燜燒罐。

三大品牌連續11天滿千折百回饋不手軟，11／1-11／8分別於指定期間內滿$699贈送B5全面修復霜40ml or瞬效控油噴霧50ml or多容安保濕化妝水50ml、2500贈送16cm單柄小奶鍋乙個，11／9-11下單就送三品牌日曆筆記本、滿4000再送【聲寶】日式蒸煮美食鍋or【德國BRITA】濾水壺。

理膚寶水在Momo獨家上市超強”限量新品「B5彈潤修復全能防曬凝露SPF30」，與明星商品＃B5小藍瓶合體推出雙星年度限定組，買就送高效分子禮包，日間抗老保養新選擇，修復、彈潤、保濕、防曬多效合一，讓你遠離老化鬆垮重新擁抱無瑕年輕肌。

薇姿重磅品牌代言人「劉冠廷」，帶領大家感受M89超強穩膚力，特別推出「M89美肌能量代言組」買50ml送50ml，最低5折更加碼限量25組買就送劉冠廷簽名照！另外，CeraVe適樂膚也迎來萌翻眾人的BROWN ＆ FRIENDS搭檔，共同推出繽紛特別款禮盒，買清爽保濕乳、潤澤修護霜或全效超級修護乳組合，即贈BROWNS ＆ FRIENDS小收納包。