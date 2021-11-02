超胜肽多元膠原蛋白Mspp®形象圖。（美神契約提供）

水晶靈金盞草葉黃素形象圖。（美神契約提供）

曾之喬與美神契約執行長Water簽下代言人續約合約。（美神契約提供）

生技品牌美神契約挾帶曾之喬國民女神高人氣闖出好口碑，今再舉辦代言人續約記者會，適逢喬喬出道20週年，在戲劇、時尚活動表現亮眼，近年不僅斜槓化身YouTuber「聊姐」，創下超越340000超高訂閱數，同時最新登場的戲劇作品「無神之地不下雨」，更是在上映後引發超熱烈的網路討論，演藝事業跟個人生活皆經營的有聲有色。

美神契約續約記者會的現場，以「未來女神」為主題，場地設計軸則為科技迷幻，象徵喬喬從「時光女神」，超越時間升格成「未來女神」。續約的第二年，再度與美神契約共同挑戰智力升級，以「專注力飆升」內外同步提升女神格局，突破現實裡種種束縛，成為天神級別的銷售標竿。喬喬以一襲簡約幹練洋裝優雅現身，大方分享她無視時間流逝的少女感美肌秘訣與再度與美神契約合作的使命。

資歷豐富已然為演藝圈「前輩」的喬喬，曾言：「我一直鼓勵大家不要太努力，尤其是本來就是有上進心的人，更要告訴自己不要太努力，因為人在用蠻勁做事情的時候，很容易迷失自己。」經歷用力過猛而現在已經學會適時的放開而更加有餘力的喬喬，結合美神契約牌宗旨「想要變美變好變漂亮，得對自己許下承諾，保持自律、追求目標三個面向，當重視自己並向前邁進時，屬於你的美神契約即開始生效。」 。