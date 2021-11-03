近幾年隨著台灣時裝設計師品牌逐步登上國際時裝週，台灣的設計力也漸漸被世界看見，成立剛滿一年的設計師配飾品牌My Story and I，品牌主打法式美學、復古巴洛克風格，並以歐洲古典畫作、劇作將每件作品注入文藝靈魂;而以東方美學為基底的旗袍選品平台「CHIC POW旗袍兒」，則是期望能將旗袍穿出年輕感，讓旗袍真正的回到日常中。

My Story and I推五倍券滿額贈活動。（My Story and I提供）

持振興五倍券購買「芭蕾舞伶。續曲刺繡包」搭配「佩思花靈刺繡卡夾」(任選一色)，或消費滿 5000元 以上，即可獲贈三月兔珠寶盤一枚。（My Story and I提供）

My Story and I九月起於微風南山 3F atré開設三個月的期間限定概念空間，現倒數最後一個月又適逢振興五倍券上路，品牌祭出凡持卷購買「芭蕾舞伶。續曲刺繡包」搭配「佩思花靈刺繡卡夾」(任選一色)，或消費滿 5000元 以上，即可獲贈三月兔珠寶盤一枚數量有限贈完為止。另配合微風南山週年慶活動至品牌期間限定概念空間選購指定商品還可享有相關優惠。

千鳥格黑面琵鷺起跑旗袍。（CHIC POW旗袍兒提供）

旗袍選品平台「CHIC POW 旗袍兒」將於明年2月12日，在台北花博公園新生園區舉辦CHIC POW RUN旗袍路跑，並聯手台南百年布莊錦源興、服裝設計師廖欣怡設計的「起跑旗袍」，選用機能防曬彈性布料，不僅能活動自如更可修飾身型;前開襟與開衩都改採拉鍊讓穿脫更便利之餘還能隨場合自由搭配變化造型;錦源興知名的「藍白拖、烏魚子和千鳥格黑面琵鷺」特有印花更能展現台灣文化意象，突破大眾對旗袍不易活動的框架，希望能夠讓旗袍能夠更加日常化。