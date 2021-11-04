雪花秀臻雪光燦底妝系列家族情境圖。（雪花秀提供）

雪花秀瓶中潤燥造景體驗情境圖。（雪花秀提供）

雪花秀藏寶閣系列情境圖。（雪花秀提供）

韓國頂級保養雪花秀55年來傳承亞洲千年藥草智慧與科技，不斷推出新品，面對即將到來的感恩節、聖誕節與新年，致力於發揚及傳承傳統文化的雪花秀，以獨特韓國傳統藝術冊架圖方式，探索傳統之美。

以圖書、老古董、文具、花卉等為主題的韓國冊架圖，源自於「視智慧為珍寶」的朝鮮王朝正祖時期，畫作中將象徵智慧的書本、個人珍藏物件與如鶴、烏龜、石榴等蘊含吉祥寓意的意象物件展示在書架上，作為個人品味與智慧的象徵，以宮廷為始點的「冊架圖潮流」席卷了整個兩班貴族社會與民間，在韓國曾被比喻為古代的Instagram。

在雪花秀藏寶閣中，雪花秀放入品牌超過半世紀的美麗堅持意象，首先在藏寶閣中隨處可見雪花秀最經典的人氣產品潤燥養膚精華與滋陰蔘系列，此外也放入了象徵雪花秀肌膚科學研究中心實驗室試管意象，以及象徵對於身心靈全方位之美重視的雪花秀經典療癒香氛，還有象徵致力傳承韓國傳統之美的智函寶及象徵雪花秀最真摯歲末祝福的韓國傳統吉祥物意象。

雪花秀以韓國古典美來傳遞年末祝福，在活動網站中，藏了五種分別代表不同寓意的韓國傳統吉祥動植物圖像，找到想送給對方的祝福，製作成個人化的獨特年末數位賀卡，收到賀卡的親友，能憑該張數位賀卡至雪花秀專櫃兌換「藏寶閣美麗小禮」。【雪花秀│藏寶閣】tw-sulwhasoo.com (將於11／08開啟)

雪花秀特別推出節慶系列刻字服務，凡任購買「潤燥養膚精華90ml藏寶閣禮盒」或「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml藏寶閣禮盒」，可在商品瓶身上刻下專屬姓名，活動從即日起至12月31日，另有「瓶中潤燥造景體驗」活動，詳情可洽各專櫃。