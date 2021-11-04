頂級美妝聯名帶動話題，搶攻周慶買氣，伊麗莎白雅頓攜手巴西插畫家Ana Strumpf為經典換裝，推出限量版膠囊，Bobbi Brown跨界與遊戲「地產大亨Monopoly」合作，MakeUp Eraser®原創魔法卸妝巾則與聯名不敗的迪士尼攜手，為明星商品更添人氣。
伊麗莎白雅頓旗下經典保養「黃金膠囊」問世30周年，搶搭雙11加碼推出限量版肌轉修護組，內含超進化黃金導航膠囊Ana Strumpf限量版60顆、SUPERSTART奇肌超導活妍精華30ml，價值6150元，下殺6折優惠價3690元。
Bobbi Brown跨界攜手地產大亨推出限量「美妝富翁聯名系列」，透過與童年遊戲結合，將遊戲中大富翁爺爺形象變身為華麗彩妝包裝，以棋盤上繽紛童趣的色塊為靈感，搭配奢華金色元素，
12日品牌官網、momo旗艦館、忠孝SOGO獨家首賣，15日起全台專櫃開賣。
風靡全球、美國年銷600萬條，擁有獨家專利柔軟抗菌纖維的MakeUp Eraser®原創魔法卸妝巾來台1週年，訴求可重複使用，傳遞永續環保理念，品牌攜手迪士尼聯名系列，讓卡通明星為卸妝帶來卡哇伊體驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。