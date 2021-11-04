「歌壇好好先生」盧廣仲不僅歌聲好，時尚的影響力也很驚人。近日他接受本報邀請進棚拍攝寶齊萊（Carl F. Bucherer）時尚專題，以他引領Geek Look流行風的招牌造型詮釋寶齊萊時尚，黑粗框眼鏡搭名表，更添知性。

盧廣仲渾身充滿勵志正能量，如今疫情肆虐，他希望透過音樂把健康生活的理念傳遞出去，佩戴寶齊萊馬利龍飛返計時碼表Signature特別版腕表，充滿書卷味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／FENDI）

盧廣中的時尚影響力不僅於此，多年前他曾穿過一件印有「SORRY!I’m LATE」（抱歉！我遲到了）T恤，也引來歌迷搶穿各種自製SORRY主題T恤，掀起一片道歉潮，「歌迷道歉的理由很多，都很有創意，還有人穿『抱歉！我太帥』、『抱歉！我好美』的T恤來聽我的演唱會。」說完，盧廣仲也忍不住大笑。

盧廣仲的時尚影響力驚人，帶動時尚圈粗黑框眼鏡的流行風潮，以一身黑色勁裝搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，酷帥時尚。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／FENDI）

雖幽默打趣穿上「SORRY! I’m LATE」T恤，但其實盧廣仲是個律己甚嚴的人，平日生活規律、早睡早起，早上六七點就起床，絕少會為了賴床而遲到，還曾在早上六點鐘舉辦台灣歌壇史上最早的演唱會，鼓勵大家早睡早起，原以為演唱會時間太早沒人來，不料竟然湧進上萬人，擠爆整個西門町。

盧廣仲笑說，他是鄉下農村長大的孩子，習慣早睡早起，而且每天都要吃早餐，大學時期同學都習慣熬夜晚睡、吃宵夜，早上賴床不吃早餐，他都會好心規勸同學。如今新冠肺炎疫情肆虐，他更希望能發揮自己的影響力，透過音樂把健康生活的理念傳遞出去，鼓舞大家珍惜生命、過健康的生活，並將演唱會特地取名為《勵志演說高流演唱會》。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，搭載CFB 1972自動上鍊機芯，黑臉熊貓表盤，限量888只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

盧廣仲充滿正能量的《勵志演說高流演唱會》，即將在11月20日在高雄流行音樂中心登場，門票在短短50秒就秒殺完售，另為回餽買不到票的歌迷，也會在線上同步直播演唱會，希望把健康勵志的正能量傳遞出去。

寶齊萊（Carl F. Bucherer）是瑞士少數未被大型鐘表集團併購的腕表品牌，迄今仍由家族經營，品牌以自製高性能機芯著稱，是表壇第一個率先研發外緣式自動上鍊擺陀機芯系列，並予以量產的腕表品牌。盧廣仲以一身黑色勁裝佩戴寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，黑臉熊貓表盤款式，風格內歛低調；另盧廣仲以米色正裝搭配寶齊萊與瑞士筆具品牌Caran d’Ache跨界合作的馬利龍Manero Flyback Signature腕表，充滿了知性書卷味。

寶齊萊與筆具品牌Caran d’Ache跨界合作馬利龍飛返計時碼表Signature特別版，限量188只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版，限量188只，25萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）