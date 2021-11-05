新冠肺疫情肆虐，全球影劇圈幾近停擺，但今年對莫允雯來說，卻是豐收的一年，除了主演的偶像劇《戀愛是科學》、未來科幻劇《2049-刺蝟法則》外，擔綱女主角的電影《不想一個人》也將在年底上映，此外她也轉型主持的Podcast節目，自創化妝品牌「裸淨」（Bare Naked）也逐漸步上軌道，跨領域斜槓事業齊發，讓她差點忙不過來。

「其實都是自己喜歡的事業，很忙，但一點也不累！」莫允雯笑說，斜槓跨界影藝、自創品牌和主持節目等各個領域，表面上看似不相干，其實是彼此相連。

例如主持《Honest Hour》Podcast節目，透過與來賓閒聊的方式剖析自己的內心世界，透過談話紓解一些負面情緒，也讓心靈的暗黑部分獲得療癒，這也讓她在接演《2049-刺蝟法則》這齣劇時，有更深的領悟，可以站在一個高度去看待她在戲中的角色，對於角色的掌握也更加得心應手。

莫允雯穿上方國強Khieng Atelier高級訂製服，展現超強時尚氣場，舉手投足盡是名模架勢，穿Khieng Atelier京繡藕色絲紗上衣和絲絨長褲。（JOJ PHOTO攝）

去年年底，莫允雯的Podcast談話節目《Honest Hour》錄製最後一集，圓滿畫下句點，原本打算就此打住，但因她在本周六播出結局的《2049-刺蝟法則》中飾演經歷童年創傷、與母親愛恨糾葛的角色，獲得廣大迴響，這也讓她決定開錄《Honest Hour》第二季，讓大家了解心靈成長和情緒管理的重要。

今年是莫允雯的豐收年，有多部戲劇和電影作品，第二季Podcast節目即將上檔，自創品牌也步上軌道，讓她忙得有成就感。穿方國強Khieng Atelier京繡花鳥絲麻中式罩衫和長褲。（JOJ PHOTO攝）

儘管斜槓事業忙碌，但莫允雯仍不忘對時尚的熱愛，接受本報邀請進棚拍攝方國強Khieng Atelier高級訂製服時尚專題，穿上華服一站在鏡頭前，就是名模架勢，輕鬆展現超強的時尚氣場，還不時端詳欣賞高訂服上精緻的花鳥京繡，並刻意整理衣袖，好讓攝影師拍到刺繡的細節，完美駕馭高級訂製服的奢華之美。

方國強近年積極拓展事業版圖，除了Khieng Atelier高級訂製服外，也推出高級訂製珠寶Khieng HAUTE JOAILLERIE，以及網路平價服飾品牌「VUE」（https://www.vueofficial.com），同樣也是斜槓事業齊發。

Khieng Atelier京繡蝴蝶胸針，價格請店洽。（Khieng Atelier提供）

Khieng Atelier京繡蝴蝶毛草圍脖，價格請店洽。（Khieng Atelier提供）

Khieng Atelier京繡緞面罩衫，價格請店洽。（Khieng Atelier提供）