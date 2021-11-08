歐舒丹豐收乳油木系列情境照。（歐舒丹提供）

歐舒丹香草橙花＆蘭花沐浴膠245ml，880元。（歐舒丹提供）

歐舒丹豐收限定版杏仁沐浴油500ml，1680元。（歐舒丹提供）

歐舒丹豐收乳油木護手霜30ml，400元。（歐舒丹提供）

節慶時分，空氣中散發著滿滿幸福氛圍的年末，頂級保養歐舒丹推出「豐收乳油木節慶限定系列」，推出純粹自然、最懂人心的各式節慶商品，象徵未來豐收、美好之意。

豐收限定版經典倒數月曆2580元，約為產品價值的47折，是每年必搶的限量商品之一，共含24款L’OCCITANE人氣經典商品，包括每兩秒賣出一條的乳油木護手霜正品，馬鞭草、櫻花、玫瑰花園、杏仁等各式經典香氛及NO.1前導精華「星光瓶」等人氣產品。

來自普羅旺斯的禮物，將乳油木果油融入完美揉合茉莉、香草與麝香的雪白花香調，打造限定「豐收乳油木雪白花香系列」，如同棉花般溫暖香甜氣息分外舒心， 經典乳油木也換上童趣迷人新包裝，只要有溫潤的乳油木果油相伴，就能帶來暖心感受，「豐收乳油木系列」光拿著就感受到滿滿幸福感。

除了送上豐收限定版經典倒數月曆、官網更獨家推出超好入手的「豐收限定版分享禮盒組」，四款不同設計的繽紛包裝，是小資交換禮物的最佳提案！歐舒丹全台實體櫃點消費即享有免費禮品包裝服務，隨選包裝形式，由節慶禮物工坊專業指導員提供精美包裝服務；消費滿2000元，更可享有精美禮盒包裝，無論實體通路或官網線上購物皆適用，官網更獨家提供加價100元，享「禮盒包裝及客製化緞帶」活動。