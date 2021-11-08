富勒烯逆時精粹情境照。（初時肌提供）

富勒烯逆時精粹產品情境照。（初時肌提供）

微解封後報復性出遊，讓肌膚暴露在大環境下，紫外線、空氣污染、乾燥，皆是造成肌膚老化的元兇。接近30歲後，肌膚的光澤和膚質就會受到影響，業者建議，秋冬季節轉變之際可以透過精華油來做肌膚保養。

醫美級保養品牌初時肌推出富勒烯逆時精粹，保養時可於手中滴入少量的精華油，接著用掌心按摩臉部，新品以黃金油水比例調配，讓肌膚感受清透、0油膩最舒適狀態。

夜間保養洗臉後用化妝水輕拍後，使用「富勒烯逆時精粹」將1到3滴於手掌心，以手溫加熱後輕輕的將油推開，可以再搭配「富勒烯抗痕超能眼霜」加強眼周保養。