傳承珠寶世家百年風華的台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，去年推出傳統戲曲為臉感的臉譜珠寶，廣受珠寶界一致好評，今年JHENG珠寶再推出年度鉅作，以象徵富貴吉祥的錦鯉為靈感打造一系列充滿東方美學與禪風意境的珠寶作品，五彩錦鯉悠游在指間、胸襟，攪動生龍活虎的氣場，風生水起，更添奢華之美。

JHENG珠寶以象徵幸運吉祥的錦鯉為靈感打造戒指，錦鯉悠游指間，更添趣味。（JHENG JEWELLERY提供）

錦鯉，向來是江南蘇州園林美景不可缺少的要素，錦鯉色彩斑斕、體態飽滿、姿態優雅，加上長壽，早在中國西晉時期就是王公貴族府邸大宅池塘裡的池中物，代表了留財不散，康泰吉祥，錦鯉悠游池中攪動池水，在風水上更有風生水起的意寓，被譽為「水中的活寶石」，JHENG珠寶以五彩鑽石與寶石詮釋錦鯉之美，可說別具意義。

JHENG珠寶以象徵幸運吉祥的錦鯉為靈感打造戒指，錦鯉悠游指間，更添趣味。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG珠寶設計總監鄭允婕（Joan Cheng）指出，從小她就喜歡蹲在池塘邊餵魚、觀賞錦鯉悠游水中，留下許多美好的回憶，因此她以錦鯉為主題，將充滿東方文化、富貴吉祥寓意的圖騰融入珠寶作品中，並以精湛工藝幻化為可佩戴、玩賞的珠寶。

錦鯉系列珠寶共有8件獨一無二的作品，JHENG以細膩金工雕琢扭動擺尾的魚身，並將充滿「水」意象的鑽石、冰翡、蛋白石等珍稀寶石，密鑲出五彩斑斕的魚鱗，再以綠翡翠、不規則切割的紅色珊瑚勾勒錦鯉身上的美麗斑紋，其中有4件作品的魚身甚至可以自然扭動，可隨配戴者心境、場合恣意轉動，變化出不同的悠游嬉戲的姿態，栩栩如生，充滿生命力，完美勾勒錦鯉的華麗之美。

JHENG天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉胸墜， 77萬4400元。（JHENG JEWELLERY提供）

錦鯉系列珠寶作品彰顯了JHENG過人工藝，又蘊藏著令人莞爾的未泯童心，延續JHENG一貫「珠寶融入藝術、藝術融入生活」為核心概念，錦鯉珠寶作品不僅可佩戴在身上，也是一件珠寶藝術品，作品均有專屬瓷碗，可當作收藏擺件陳列擺放在家中風水合宜的方位，藉此攬財招福，匯聚四方的財氣和福氣。

JHENG天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉胸墜，173萬8000元。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG黃寶石珊瑚雙錦鯉胸墜，242萬元。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，60萬7200元。（JHENG JEWELLERY提供）