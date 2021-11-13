14期區內最高豪宅大樓「林鼎樸御」12日舉行開工動土，建蔽率僅23％基地上，保留1000多坪花園綠地，住戶有如住在花園裡。（盧金足攝）

林鼎實業董事長林欽榮在動工典禮的良辰吉時種樹綠化。（盧金足攝）

台中洲際棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」啟動，重量級商場落腳北屯！（盧金足攝）

台中洲際棒球園區娛樂商城開發案「漢神洲際購物中心」鄰近台中巨蛋體育館預定地及崇德商圈，生活機能一應俱全，為台中經濟注入新活水，14期眾多的建設利多，交通便捷、完善學區等優勢，房地價持續攀高，14期區內最高豪宅大樓「林鼎樸御」12日舉行開工動土，建蔽率僅23％基地上，保留1000多坪花園綠地，住戶有如住在花園裡。

區域內最受矚目的「洲際棒球園區娛樂商城開發案」，由中信金與漢神百貨合作投資，打造營業面積達3.4萬坪的商城，正式定名為「漢神洲際購物中心」。

林鼎實業董事長林欽榮堅持品質與建築藝術文化的推廣；總經理張獻明專長土木工程，注重細部設計與施工，該建案基地面積1488坪，整合土地完整呈現，強調將7期的蛋黃區推向14期，考量使用者和住戶需求，首重採光、格局與視野，打造14期的地標性建築。

林鼎實業董事長林欽榮與副總烴理林俊良父子攜手團隊期許「林鼎樸御」再造林鼎創新之代表作，林俊良表示，期待「林鼎樸御」帶給消費者老品牌的心意、用心和創新，力邀豪宅團隊留銘男、蘇煜淳、吳書原三大建築師，共同操刀建築、公設與景觀規畫，經雙結構技師葉瑞堯、許庭偉把關，許芝綺藝術家設計公共藝術，打造21層千坪花園泳池御邸。

「漢神洲際購物中心」位於崇德路與崇德十九路口，初步規畫為地上7層、地下4層的購物商場，將引進百貨精品、影城、運動體驗、數位科技、餐飲美食、休閒娛樂等業種。

區域中，以台中在地深耕老品牌建商－林鼎實業即將推出的新案「林鼎樸御」受矚目，基地位於崇德19路與昌平東六路口，與「漢神洲際購物中心」距離僅約400公尺、車程約1分鐘，在兩個路口之外，退一步避開未來的人車潮，卻可近享商城所帶來的繁榮與增值。

14期新案「林鼎樸御」是繼2011年「林鼎一邸」、2014年「林鼎森邸」、2017年「林鼎日光寓」，睽違4年耗時琢磨而成。

林鼎實業由木業起家，成立至今已32年，以「重質不重量」的經營理念，數年才推一案，卻案案完銷，在業界實為低調，卻仍以優良的品質與規畫，累積好口碑。

「林鼎樸御」毗鄰漢神洲際購物中心，座落台中市人口第一大行政區北屯區，人口近30萬人，鄰近則是台中市第二大行政區西屯區，人口約20多萬人，成為台中市極具發展潛力的地方，也是台中最繁榮、人口密集區域，增加城市競爭力，提供台中市民休閒娛樂場域。