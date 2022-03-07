預發稿修改時間測試 17:442022/03/07 時尚 test Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預發稿修改時間測試 是德整合測試解決方案獲聯發科導入 加速5G發展腳步 土地公生日自製錢母補財庫 這時間點拜拜最靈驗 #預發 #時間 #測試 #修改 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大學博覽會首日 台北場三大名師解析選填志願 19:342022/03/05 生活 力拚進軍身障運 身障保齡球測試賽台中登場 17:372022/03/05 寶島 男酒測時頻搞怪 警認定不配合酒測 下場18萬元罰單 09:422022/03/05 社會 職場達人－神光晶片股份有限公司創辦人柯正浩翻轉醫學 小晶片建構大健康 04:102022/03/05 專題周報 香港疫情延燒 今增逾3萬確診 本輪疫情累計破42萬人染疫 18:482022/03/05 兩岸 陸涉台學者解讀「兩會中的統一大勢」：開展軍事鬥爭 捍衛民族尊嚴 09:212022/03/07 兩岸 今晚變天 2地防「長時間大雨」 氣溫驟降 12:502022/03/06 生活 中職》休賽季多練2球種 曹祐齊熱身賽先發2局無失分 16:102022/03/05 體育 史話》毛澤東善閱讀 以史為鏡（歐陽聖恩） 00:002022/03/05 兩岸史話 今晚起降溫！一張圖看本周天氣 最冷時間點下探11度 21:142022/03/06 生活 缺工缺料 新北銀新未來城流標 04:102022/03/07 地方新聞 時尚熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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