超微導全能修護精粹水晶美肌組。（黛珂提供）

LD 立妍光塑 彈力光澤組。（黛珂提供）

IP.S全效漾活極粹組。（黛珂提供）

HYDRA CLARITY 水晶蜜糖爆水組。（黛珂提供）

AQ完美精質 全能組。（黛珂提供）

AQ 甦活 柔膚乳水組。（黛珂提供）

VIP ，22000元滿額贈。（黛珂提供）

VIP ，10000元 滿額贈。（黛珂提供）

疫情下戴口罩成為日常，如何擬定變美秘密計畫？黛珂公關暨傳媒經理陳瀅安表示，「一般人對於所謂的「好好保養」有著「手續繁複」的謬誤，其實只要每天持之以恆透過簡單的3步驟就能擁有讓人稱羨的絕美膚質。」

2022年1月上市的全新小紫瓶黛珂超微導全能修護精粹，就是肌膚保養的全能大補帖，清潔臉部後在第一步驟使用它，再依照自己膚質搭配選擇適合的乳液、化粧水給予肌膚基本所需的潤澤與水分，使用單純的品項、簡單3步驟就能保持亮麗肌膚。

黛珂在母親節檔其中推出全新系列商品水晶蜜糖系列，光是身著莫蘭迪粉的外包裝，就讓人雀躍不已，水晶蜜糖系列訴求角質層的保濕潤澤，只要簡單使用乳液跟化粧水就能變身亮晶晶膚況，不單單是高顏質系保養品，保養效果依然是黛珂最引以為傲的環節。

許多經典都在母親節特惠之列，黛珂超微導全能修護精粹全效組，價值6020元，優惠價3200元；AQ完美精質全能組，價值17415元，優惠價15500元；AQ甦活柔膚乳水組，價值8320元 ，優惠價5800元。