Hsiang（中）參與倫敦時裝週 Daniel w. Fletcher服裝秀。（伊林娛樂提供）

22歲伊林名模Hsiang （湘）去年參加多場台北時裝周走秀，今年重返英國中央聖馬丁藝術與設計學院繼續學業，同時也積極爭取倫敦時裝周的機會，當時一天試鏡5場，中間還夾雜工作，且試鏡地點距離十分遙遠，她表示有次到最後一場試鏡時，我以為能回家休息了，當時差不多晚上9點，又接到經紀人的電話，要我馬上去另一個我才離開的地方試鏡。」但現在回味起來，她說，試鏡的時候的確比較累，但能上秀，就非常享受當下。

Hsiang（中）參與倫敦時裝週 Daniel w. Fletcher服裝秀。（伊林娛樂提供）

因英國倫敦當地的疫情仍相當嚴重，工作以外，Hsiang的學業現以網課跟實體課輪流配合，她說，她身邊的人，基本上都已打滿三劑疫苗，很多朋友幾乎都感染過了，「我的好朋友幾乎都中標，症狀都不是很嚴重，大部分都是咳嗽或是小發燒。」她說，有些工作會要求要有陰性證明，有些就完全不管，她工作的時候，常常隔天就收到有工作人員或是化妝師確診的消息，「當地人也沒什麼在戴口罩的，我一開始真的覺得很可怕，之後就沒什麼感覺了。