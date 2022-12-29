主角艾蜜莉身上的黃色套裝與閨蜜Mindy的金屬色套裝成為視覺焦點，兩人手上的包款也是重點，艾蜜莉提的是Gucci Bamboo竹節包、Mindy則是Christian Louboutin麂皮多彩水鑽手拿包。（Netflix提供）

GUCCI Bamboo 1947 100週年紀念款，價格店洽。（GUCCI提供）

《艾蜜莉在巴黎》第三季開播網路上熱議不斷，撇除對於劇情混亂、角色關係複雜、不符合法國當地人文風情等元素，莉莉柯林斯（Lily Collins）與其他主演在片中的造型，十分受到關注，第三季開始造型總監由派翠西婭菲爾德（Patricia Field），改由瑪麗蓮菲圖西（Marylin Fitoussi）負責，於前兩季也曾參與過造型工作的他，延續之前的高低差穿搭，融入許多新銳設計師與復古單品之餘，此次也蒐羅各式包款從一線精品大牌到小眾設計通通有，時髦精絕對不能錯過。

莉莉柯林斯本人非常喜歡這個造型，上衣 Dolce & Gabbana 造型搭配黑色短款，腳上則是 Louboutin 厚底鞋。（NETFLIX）

艾蜜莉的橘色皮衣來自 Courrèges 。（Netflix提供）

艾蜜莉（左）著LV皮革、絨面半身裙搭配紫色及膝靴。（NETFLIX提供）

艾蜜莉 以Balmain藍色天鵝絨西裝外套搭配Celine包款，展現華貴氣質。（Netflix提供）

前兩季艾蜜莉的美式浮誇造型評價兩極，不過片中的正統法國女人卡蜜兒及希維爾備受稱讚，但本季卻滑鐵盧遭指用力過猛，不似我們熟知的法國隨性時髦（effortless chic）的魅力，根據主演們於《Page Six》訪問中透露，本季造型師將重點放在新興設計師與復古二手店當中，將現代許多設計師、年輕人喜愛去二手店買古董、復古單品的潮流，帶進劇中，這或許也是本季服裝顏色更加出挑、繽紛的原因，先不論整體搭配是否真的符合法國時尚，本季大量運用的小眾品牌、以及高低差單品混搭的精神，十分適合用於日常穿搭當中。

艾蜜莉以黃色Prada 三角肩背包搭配同色系的外套。（Netflix提供）

Prada 三角肩背包，11萬5000元 。（Prada提供）

艾蜜莉身穿的黑色小禮服來自Andrew Gn 2021年秋季成衣系列，身旁的Sylvie手上的MOYNAT Wheel手提包，在網路上熱議。(摘自Emily in Paris IG)

MOYNAT Wheel手提包，14萬7000元。（MOYNAT提供）

本季光是主角艾蜜莉的造型就準備超過1萬4000個單品、43套造型，服裝部分運用Dolce & Gabbana、Louis Vuitton、miu miu、Balmain、MSGM、Tory Burch、Ralph Lauren、MOYNAT等，但也有不少小眾服飾品牌如Magali Pascal、Lumina、Giambattista Valli、PUCCI等小眾品牌，甚至也有快時尚品牌H&M、Zara的單品融入其中;日常生活中如劇中的鮮豔色彩雖較不實穿，但可仔細觀察劇中造型師的搭配可發現，全身統一色系能夠輕易搭出時尚感，在運用單品如包包和上衣、項鍊與包包上的五金相互呼應，則可凸顯穿搭重點，另外若選用較為平價的單品時，瑪麗蓮菲圖西則會運用精品包款、配飾或較有特色的單品打造穿搭亮點，將略顯薄弱的單品襯托地更加豐富飽滿。

艾蜜莉與男友度假時的包款，來自Polène的Yké編織籃子包款。（Netflix提供）

Polène Yké編織籃子包款，美金260元，約台幣7991元。（摘自Polène 官網）

艾蜜莉以格紋西裝外套搭配寶藍色喇叭褲，手上的包款來自Hermes愛馬仕創意總監Pierre Hardy創立的同名品牌。（Netflix提供）

PIERRE HARDY手袋，日幣11萬1100元，約台幣2萬5538元。（摘自PIERRE HARDY日本官網）

不過包款部分，她也不僅僅只選用一線精品，也經常選用Polene、Numero Sept Mini、PIERRE HARDY等小眾、輕奢品牌，一線精品部分則多挑選十分具有代表性的單品，如主角Emily與閨蜜Mindy於公園椅子上聊天的場景，Emily全身亮麗黃色的造型則選擇以GUCCI Bamboo 1947包款搭配，有趣的是劇中選用的是100週年紀念款。