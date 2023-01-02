沙夫豪森IWC萬國表為迎接農曆兔年，推出IWC葡萄牙系列「中國新年」特別版，喜氣的酒紅色表盤搭配鍍金指針和時標，搭載IWC自製82200型機芯，表背隱藏了一個獨特亮點，兔子造型的自動上鏈機芯的鍍金擺陀不停旋轉搖擺，更添趣味與喜氣，提供60小時動力儲存，表背環上還有「2023 YEAR OF THE RABBIT」鐫刻字樣，隨附黑色與酒紅色牛皮表帶， 限量500只。