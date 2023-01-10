迪雅黛麗奧液體眼影同樣充滿吸引力，售價890元。（迪雅黛麗奧提供）

「醉神亮眼霜」保養純天然、無添加，很適合森林系女孩，售價2000元。（迪雅黛麗奧提供）

冬季妝感強調金色迷離與魔幻感，來自韓國的高端純素美妝品牌迪雅黛麗奧（Dear Dahlia）今次就帶來暢銷單品「水盈唇膏」、「天堂閃耀液體眼影」結合而成的全新限量版「奇幻冬日系列」，也將成為冬日的話題彩妝新作。迪雅奧黛麗其名就昭示了它的獨特之處－大理花精萃，品牌以大理花的植萃精華導入至妝品之中，讓你在畫上美麗妝容時仍舊保有滋養效果，這也是迪雅黛麗奧最為人所欽羨之處。

而顧好了眼線與唇，眼周也是重點，資生堂旗下品牌醉象（Drunk Elephant）就發表了「醉神亮眼霜」，添加「3％神經醯胺」號稱是業界最高濃度，還有「Omega植物油複合物」都是它的賣點，同時宣告不添加精油、矽靈、化學防曬成份、SLS十二烷基硫酸鈉、香精及人工色素、酒精，可說是超自然的一瓶保養眼霜，搭配前面的迪雅奧黛麗純素美容，是一款任何人均能使用的全天然妝品與保養品。只要再搭上金色質感妝容，就是冬季最強化妝術。