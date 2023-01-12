海洋拉娜高平衡賦活調理露，售價6500元／100ml。（La Mer提供）

要維持身體機能與盛世容顏的密訣，除了運動維持身體細胞的旺盛活力外，保養品的選擇也同樣重要。頂級保養品海洋拉娜今年推出高平衡賦活調理露，號稱針對毛孔推出的皮拉提斯運動，以多重滲透科技加上經典核心成分Miracle Broth奇蹟活凝金萃，為全日肌膚打理好保養的第一步。

海洋拉娜高平衡賦活調理露以獨家方式鬆動與軟化肌膚角質，同時達到更深層的肌膚修護。當調理露於臉部時，肌活複方將會代謝出毛孔阻塞雜質，同時注入海洋平衡發酵精華，瞬間轉變肌膚紋理狀態，最後則以多層次喚采球體深層平整肌膚細胞，讓毛孔角質整齊排列，創造出緊緻無瑕的肌膚視覺與觸感，清爽與光滑感都讓人印象深刻，宛如運動過後激昂的新生，讓人有煥然一新之感。

高平衡賦活調理露溫和質地適合全天使用，為角質管理和導入修護提供良好解藥，搭配運動、飲食，讓你從內而外獲得無與倫比的美妙奇肌。