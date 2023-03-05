陳銳始終有著許多想法，不止在音樂領域取得領先地位，創業領域亦然。（攝影石智中，服裝提供Hermes）

Tonic已可於App Store上下載。（Ray Chen提供）

初次認識陳銳（Ray Chen），已經是他紅透古典與流行樂界後。他的演奏向來極富情感，又能不設限的與一般民眾打成一片。這點也很能打破一般人心中高冷的古典樂。而他除了是國際級的小提琴家、百萬網紅之外，而今又多了個新頭銜－Tonic應用程式的CEO暨共同創辦人。陳銳4歲開始習琴，20歲時便榮獲伊莉莎白王后國際音樂比賽金獎，他從小似乎就知道自己對小提琴特別有「才華」，但也不忘感謝父母給予他好的環境，能讓他在嘗試與學習中，找到人生的方向。

陳銳一再表示「環境」很重要，對很多學習樂器的人來說，練習往往是最孤單且容易喪失動力的環節。有鑑於此，他趁著演出相對較少的疫情期間，與出身科技業的夥伴們，共同開發出名為Tonic的應用程式。透過程式中虛擬練習室的機制，音樂愛好者們可隨時隨地上線「練功」，並藉著相互砥礪或累積練習時數等手法，在社群中找到精進技藝的成就感，未來還可能會結合遊戲模組，開啟驚喜連連的「闖關模式」。

會有如此異想天開的想法，大概和陳銳「不設限」的個性息息相關，雖然當下有更多的孩子在學樂器，但是卻沒有更多人去古典音樂演奏會，這樣的現狀，也成了他口中絕佳的「市場機會」。有些人說「古典音樂像是米其林餐廳，流行音樂像是麥當勞」，但陳銳卻不這麼認為，在他與知名電玩遊戲《英雄聯盟》及英國歌手史汀等人的合作中，反倒更深刻了解到了音樂最能觸動人心的本質。