全台首座首座無邊際嬰幼兒游泳池曝光，這座緊鄰高雄蓮池潭的「童游藝境」親子學習館，以愛麗絲夢遊仙境的童話意象打造。業者透過向高市青年局申請青年創業貸款，在疫情期間逆勢創業，最後順利完工，提供孩子與父母同樂的場所。
「童游藝境」負責人透露，當初有感於現代父母照顧小孩不容易，且南台灣缺乏大型嬰幼兒親水空間，因此心生創業念頭，然而當時營業場所裝修時，適逢新冠肺炎疫情爆發，為渡過疫情難關，資金需求殷切，非常感謝青年局在疫情期間大力協助。
業者提到，青年局提供青年創業貸款，並享有3年利息補貼，使資金能彈性運用，得以及時投入泳池鋼骨結構、木作工程等初期工程裝潢費用，也讓「童游藝境」能順利完工，早日正式營運，提供市民優質的親子服務。
青年局表示，親子學習館主打嬰幼兒游泳課程，除游泳教練均具有國際專業嬰幼兒游泳證照外，游泳設施更堪稱為網美等級，以大量玻璃及挑高鏡面設計，打造為無邊際景觀游泳池，令人彷彿徜徉在蓮池潭之碧水青天中，泳池水溫亦維持在32-34度，該館設計還曾獲得「2022 iF DESIGN AWARD」大獎。
另外，館區提供多元化的動、靜態課程，針對不同年齡層設計專屬課程活動，範圍更從孕產課程到國小活動應有盡有，如幼兒體感、兒童空中瑜珈、遊戲外語及武術防身等，讓家長不用為了讓孩子學不同才藝東奔西跑。
青年局長張以理指出，為讓在地青年在創業路上站穩腳步、持續成長並實現夢想，今年將持續為各位青年朋友提供創業資源的挹注，如參展補助、青創補助與青創貸款等計畫。
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