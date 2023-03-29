美國商業雜誌《富比世》日前公布2023年大聯盟球員收入排行榜，日籍二刀流好手大谷翔平以6500萬美元（約新台幣19億7870萬元）榮登榜首，因為在WBC經常與努特巴（Lars Nootbaar）有著良好互動，大谷翔平也大方地將戴在手上的日本手錶品牌SEIKO出產的「SLGH005」送給對方。

儘管努特巴不會說日文，但依然極力融入武士隊，並建立了革命情感，就在離別之際，努特巴接受日媒採訪，談到了大谷翔平送的高級手錶，「獲得這支手錶是有附加條件，如果在2026年我沒有回來加入日本隊，或是代表其他國家參賽的話，大谷會把手錶收回去的。」

大谷翔平效力日職日本火腿時期，就已經與SEIKO簽下廣告代言，2021年大谷翔平獲得美聯MVP，SEIKO也將旗下旗鑑系列的SLGH005腕錶，送給大谷當作禮物，日媒《Flash》指出，SLGH005的價格約為115萬日圓（約26萬8039元）。

運動型三針手錶SLGH005，是Seiko旗下最新旗艦Grand Seiko系列，搭載最新9SA5機芯，以白樺木做為錶面紋理相當精美，襯托出日本岩手縣雫石川的磅礡感，而岩手正是大谷翔平的家鄉。