後龍鎮好望角風景區全新大型廁29日正式啟用。（謝明俊攝）

後龍鎮好望角風景區全新大型公廁29日正式啟用，鎮長謝清輝規畫在景區周邊遍植台灣原生種野百合。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮好望角被畫入縣定竹南後龍濱海風景區範圍，後龍鎮公所全力規畫打造好望角為苗栗最美夕陽風電觀光休憩區，繼鎮公所籌資整修沿山步道完工後，斥資1千萬元打造的最美公廁也在29日上午舉行啟用，鎮長謝清輝並指示在景區周邊遍植數千棵台灣原生種野百合，未來鎮公所將繼續爭取拓寬景區聯外道、建置能源館及農民小鋪，將成為苗栗海線最亮麗的景點。

後龍鎮好望角是臨近西湖溪出海口的海岸高地，視野非常遼闊，過去是重要軍事制高點，建有地下掩體碉堡，解嚴後，警總駐軍及海巡駐軍依序撤除，好望角才交由後龍鎮公所管理，逐漸開發成觀光休憩區，由於地勢特別，加上後來民營風電場陸續在此及周邊區域建置數10座的風電，成為特殊景緻，吸引愈來愈多的人來此遊覽。

縣府畫設後龍竹南濱海風景特定區，將好望角列入，縣府及後龍鎮公所全力打造好望角景區相關設施，縣府文觀局並爭取中央預算整修濱海自行車及周邊景點設施，鎮公所並自籌經費整修沿山步道，月前已經先後完工，新任後龍鎮長謝清輝更規畫好望角成為台灣野百合的復育區，從月前初春時就請人整地設置野百合育苗園，並在環繞景區一周遍植野百合，待1個月後百合盛開時，更有另一番風情。

後龍鎮好望角風景區全新大型公廁29日正式啟用，前後任鎮長謝清輝、朱秋隆共同剪彩啟用。（謝明俊攝）

後龍鎮好望角風景區全新大型公廁29日正式啟用，前後任鎮長謝清輝、朱秋隆共同舉香祈福。（謝明俊攝）

後龍鎮好望角風景區全新大型公廁29日正式啟用，未來鎮公所將爭取興建綠能教育館。（謝明俊攝）

謝清輝指出，當初鎮公所在挑選栽植花種時，曾考慮多種開花植物，並參考林務局建議，最後選出台灣原生種的野百合，早年，好望角的各處坡地上都長滿野百合，能耐當地的強風，所以公所最後選出野百合，也是希望在好望角復育野百合，將好望角打造成野百合園區。

為應好望角遊客大幅增加，後龍鎮公所在立委陳超明的協助爭取下，環保署補助582萬元，加上公所自籌418萬元共1千萬元，用來興建新型公共廁所，提供遊客有便捷的休憩設施，未來，後鎮公所將爭取中央經費約2.5億元，將好望角聯外道路苗33及苗32部分路段全面拓寬，以方便遊客大小車輛出入，縣內自籌款3750萬元，已獲苗栗縣長鍾東錦首肯全額補助。

先前在前鎮長朱秋隆的規畫下，謝清輝接棒持續努力，透過陳超明爭取經濟部能源局經費補助與建能源教育館，另外並爭取經費興建農村小鋪等設施，將好望角打造成綠能教育及最佳觀賞夕陽風電的超美景緻，未來將成為苗栗海線最佳打卡景點。