百貨母親節檔期將到，高雄環球購物中心Global Mall新左營車站3月30日到4月19日展開首波母親節檔期《美好購物節》，首獻三大獨家回饋，包括首推「點數、禮券雙回饋」最高14％；另也首度祭「線上線下共累滿額抽萬元」。此外，點數兌好禮周周蒐，祭出多元主題，有風靡全亞洲的艾絲樂小兔萌系等商品。

Global Mall新左營車站首度獻上「點數、禮券雙回饋」，3月30日至4月19日刷GMpay綁定Global Mall聯名卡當日累計消費滿3000元，會員最高可獲點數800點及200元電子商品禮券（原消費100點抵30元），回饋價值更高達14％。

同時，也首度推出「線上線下共累滿額抽萬元」，會員於3月30日至5月14日活動期間，無論在全台8店或環球Online消費可享跨通路、跨店、跨日累計消費滿2000元即可參加1000元購物金抽獎，共計全台抽出100名；累計滿1萬元還可加碼參加抽1萬元購物金，共計全台抽出7名，累計愈多中獎機率愈高。

另方面，Global Mall新左營車站母親節檔期再擴大推「點數兌好禮，週週蒐夢幻品」，因應低中高不同點數門檻，周周祭點數兌好禮多元主題，有超火紅的艾絲樂小兔商品、兩大韓國品牌CHEF TOPF、La Cena質感夢幻廚具，共推湯鍋、單柄鍋、平底鍋等5款及彼得兔居家用品。

高雄環球購物新左營母親節