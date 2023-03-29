全球旅遊回溫，中華航空3月26日起啟動夏季班表增班服務，滿足國人旅遊的需求，而再過1個月將迎來母親節，華航精選多條航線提供優惠，且相較以往多在經濟艙給予優惠折扣，此次特別加入商務艙與豪華經濟艙，讓民眾省荷包寵愛媽咪，陪媽媽一起出國玩。

華航表示，此波優惠航線中，包括東北亞線的首爾（仁川）、釜山、廣島、福岡；東南亞線的馬尼拉、宿霧、清邁、吉隆坡、河內、金邊；還有中港地區的香港、深圳、廣州、廈門，經濟艙來回（未稅），通通1萬元有找。

中／長程線部分，紐澳的布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭，經濟艙最低2萬0525元起（未稅）；歐美線的倫敦、維也納、羅馬、舊金山、溫哥華，經濟艙最低2萬3038元起（未稅）。相較於短程線，飛行時間較久的中／長程線，更適合購買商務艙／豪華經濟艙。

華航指出，母親節專案全航線適用（東京、大阪、曼谷、帛琉航點，台中－胡志明市航線除外），開票日期為2023年4月1日至17日，出發日期從2023年4月20日至6月16日。