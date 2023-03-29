台灣品價品牌NET，是不少小資族的心頭好，不過近日有名父親上網說，當小孩聽到NET，竟然露出嫌惡表情，此舉引發網友正反意見筆戰。消息一出，副總統賴清德和高雄市議員黃捷都力挺，紛紛在社群軟體上曬出自身的穿搭照，黃捷主打性感路線，賴清德則是走樸實穩重風。照片曝光也引發網友討論「這個創意實在太讚」、「他們家（NET）很多平價又好穿的衣服」。

黃捷今（29）日在臉書上分享「去年大港穿的衣服褲子，我都是在NET買的，只花五百塊就可以耍辣」，從照片中可以看到，黃捷下半身身著黑色短熱褲，配上露肩黑色內搭服與米色外套，讓香肩毫無保留的露出，性感的畫面也讓網友暴動，紛紛直呼「真正厲害的人300元，也能穿出3000元的價值」、「女神太美了」。

副總統賴清德也隨即在Instagram上分享，「其實我之前就很喜歡這個台灣本土的服裝品牌，自己默默買了好幾件，很多行程裡都可以看到我穿NET服裝的蹤影！」文章中更附上他的穿搭照，更向民眾呼籲「歡迎大家多多支持台灣本土品牌！」

這兩位政界大咖跨界力挺本土服裝品牌，穿搭照片秀出來，也引發許多網友留言討論「這個創意實在太讚」、「推NET默默做善事」、「他們家（NET）很多平價又好穿的衣服」、「不會穿衣服的人才需要靠牌子，而且還不見得穿得好看，會穿衣服的人NET就可以穿得很時尚還帶氣場！」、「我也很喜歡去NET買衣服」。

另外，也有網友提到NET的獨特在於「NET還會固定封館讓家扶兒童挑新衣」、「每年封店做公益就很甘心了，而且衣服也不難穿」。對此，黃捷也認為，這種默默做愛心的台灣品牌，值得更多人支持，盼讓更多人知道台灣也有CP值高的平價服飾。