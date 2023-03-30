全民普發6000元入帳時間終於公布了！立法院3／24已三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，選擇登記入帳者，最快4／6起可領取。台北市長蔣萬安今舉行「Let's 購台北 消費歡樂送」記者會，宣布登錄發票抽500萬活動，另外如果使用6000元購買運動課程，即可享有價值「8000」元以上之商品或服務，透過把錢「放大」來鼓勵民眾運動消費、投資健康。

台北市長蔣萬安表示，在台北花6千元CP值最高，不只有多重優惠，還能抽大獎，除百萬現金外，還有高級汽車、黃金、筆電、iPhone14及智能家電等多項好禮，總價值超過2200萬元，為讓民眾消費有多重中獎機會，特別規劃周周抽、月月抽、學生加碼抽、母親節感恩抽和最後大獎總抽，預計整體活動可以吸引12萬人次，30億的商機。

台北市產發局表示，4月1日起至5月31日期間，民眾於台北市任一店家單筆消費滿200元，即可參加登錄發票抽獎活動，預計4月17日起將於活動官網開放登錄發票，即可抽500萬現金、總獎項價值2200萬以上。不只抽獎活動，同時攜手北市商家推出五大「購」優惠，包括「電子支付10％回饋」、「百家旅館住宿優惠」、「藝文活動滿千抽千」、「運動場館放大券」及「原民客庄商品滿額贈」等好康。

另外民眾透過悠遊付、LINE Pay及街口支付等3家電子支付，自4月1起至指定1萬3千家餐飲店家消費，提供每筆消費10％回饋，每筆回饋上限100元，每人回饋上限總額500元，總回饋金額近千萬，北市府同時整合12處攤集場自治會，陸續於4月至6月間辦理民眾消費優惠活動；傳統市場節則搭配天下第一攤及花博主場活動，推出3波好康促銷活動。

至於台北市的觀光旅宿部分，邀集北市逾百家旅館、22處熱門景點、雙層觀光巴士及雙層餐車共同來響應，於合作旅館、熱門景點打卡即可享多樣優惠和好禮，最低4晚6000元起。針對原住民、客家產品產業也都有推出相關的福袋活動。

而針對藝文產業提出雙重優惠方案，民眾於4月1日至5月31日活動期間購買本市公／民營藝文場館之表演藝術節目票券消費滿1000元，即可自台北通登記參加1000元藝文獎金抽獎活動，活動將抽出300名幸運得主。而北市府所轄27處藝文場館皆享票券折扣及優惠贈品等多優惠。

活動中加碼最多的就是運動促銷，台北市17家運動場館，一同推出「168運動促銷方案」，每「1」位民眾只要消費「6000」元購買指定課程或項目，即可享有價值「8000」元以上之商品或服務，透過把錢「放大」來鼓勵民眾運動消費、投資健康。