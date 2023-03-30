腕表與珠寶向來關係密切，工藝精湛的腕表有了珠寶加持，更添奢華，瑞士日內瓦鐘錶與奇蹟 Watches and Wonders鐘表展上，伯爵(PIAGET)、蕭邦（CHOPARD）、積家（Jaeger-LeCoultre）、泰格豪雅、Grand Seiko等腕表品牌紛紛推出珠寶表，就連伯爵(PIAGET)形象大使陳昊森受邀與會，也特別配戴一款以珍貴藍寶石鑲嵌的PIAGET Polo 系列黑曜石面盤超薄萬年曆腕表，引領2023年珠寶工藝腕表的流行風尚。

今年WW鐘錶展星光閃閃，繼蕭邦邀請茱莉亞羅勃茲，帝舵Tudor邀請貝克漢之後，伯爵形象大使陳昊森也受邀站台與會，展區頓時吸引國際媒體圍聚。

陳昊森笑說，此行是他第一次來瑞士，一下飛機看到地上的殘雪，顧不得巨星形象忍不住開心興奮大叫，真情流露的模樣引來現場一陣笑聲，他透露此行待工作結束後，會趁機來趟小旅行，到鄰近的夏慕尼山區走一走。

伯爵Polo 系列黑曜石面盤超薄萬年曆珠寶表。（PIAGET提供）

伯爵 (PIAGET)明年將歡慶150周年，為了致敬品牌在1969年發表珠寶作品，成功轉型成為珠寶與鐘表的精品品牌，推出多款結合高級珠寶工藝的腕表作品，除了陳昊森配戴的珠寶表外，一款複刻自當年的珠寶項鍊時計，充分展現伯爵在珠寶工藝和製表技術的雙重優勢。

PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊表，全球限量一件。_（PIAGET提供）

伯爵Limelight Aura系列白金藍寶石珠寶腕表，搭載自製430P手動上鍊機芯。（PIAGET提供）

除了伯爵，蕭邦(Chopard)在表展推出IMPERIALE系列腕表，以荷花清新脫俗的美態為主題，鏤空旋轉表盤的特殊設計，背景會隨時間轉變，有了白晝與黑夜的變化，搭載30-L自製機芯，限量25只。

蕭邦在表展推出IMPERIALE系列珠寶表，以珠寶工藝勾勒腕表之美。(Chopard)

泰格豪雅(Tag Heuer)首次採用「前衛鑽石」(Diamant d’Avant-Garde)技術，將實驗室培育鑽石運用在腕表上，鑲嵌在表殼、表冠、表盤和時標上，克拉數超過15 克拉，其中光是表冠上的鑽石就重達2.5克拉，客製化創意造型、形狀各異的鑽石風格大膽前衛，展現品牌有意進軍珠寶表市場的雄心。

泰格豪雅(Tag Heuer)將實驗室培育鑽石鑲嵌在腕表上，1683萬元。(Tag Heuer提供)

積家表（Jaeger-LeCoultre）主打Reverso翻轉系列腕表，其中一款Reverso One Precious Colours翻轉系列珠寶表，以琺瑯彩繪與寶石鑲嵌幾何圖案，充滿裝飾藝術之美，腕表的正面是白色珍珠母貝表盤，將表盤翻轉到背面則是色彩鮮豔的琺瑯表框，既是時計，也是一件珠寶手鐲。

積家表主打Reverso翻轉系列琺瑯彩繪珠寶表，玫瑰金款396萬元。（Jaeger-LeCoultre）

同樣是以鐘表起家的Grand Seiko，去年在日內瓦WW表展上推出一款以白獅為設計靈感的Spring Drive珠寶表，宣示品牌跨足珠寶工藝的企圖心，今年Grand Seiko推出藍寶石款Spring Drive珠寶，透過藍寶石與鑽石勾勒雄獅旺盛的生命力，可說是結合藝術珠寶和精湛製表技術的代表作。