寶格麗（BVLGARI）日前在日內瓦湖畔舉辦Octo Roma腕表上市派對，邀請《艾蜜莉在巴黎》男神Lucien Laviscount出席派對，現場發布多款年度鉅作，包括Octo Roma Striking Papillon蝴蝶中置陀飛輪腕表和Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表，獨特螢光效果在夜晚閃閃發光，完美呼應派對主題。

《艾蜜莉在巴黎》男神Lucien Laviscount日前出席寶格麗在日內瓦舉辦的Octo Roma腕表派對。（BVLGARI提供）

寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin（左起）、義大利導演Alessandro Gassmann與寶格麗腕表董事總經理Antoine Pin主持Octo Roma腕表派對。（BVLGARI提供

寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin、腕表事業部董事總經理Antoine Pin親赴日內瓦主持Octo Roma腕表派對，可見對新款腕表的重視，除了男神Lucien Laviscount，知名導演Alessandro Gassmann也盛裝與會，搶先配戴了全新上市的Octo Roma腕表。

寶格麗Octo Roma腕表，八角形表殼的經典設計是一大特色。（BVLGARI提供）

Octo腕表自從2012年問世以來，以獨特的八角形表殼融入「方中帶圓」、「圓中帶方」的義式美學，靈感源自八角造型無所不在的義大利建築，包括萬神殿、巴西利卡大教堂 (Basilica of Maxentius and Constantine)的八角形拱形穹頂等，是寶格麗頂級腕表的代表作品。

寶格麗Octo Roma計時碼表。（BVLGARI提供）

寶格麗Octo Roma Striking Papillon蝴蝶中置陀飛輪腕表（左）和水晶陀飛輪腕表。（BVLGARI提供）

全新登場的Octo Roma系列腕表新品重新定義八角美學，有藍、灰、白三色表盤的Octo Roma Automatic自動腕表，藍面與黑面款的計時碼表，還有多款獨一無二的年度鉅作，其中Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表，將陀飛輪放置在表盤的正中央，雄踞中央不僅最顯眼，且左右上下對稱，更加引人入勝。

寶格麗Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表。（BVLGARI提供）

Octo Roma Striking Tourbillon Saphir水晶陀飛輪腕表，採用100%鏤空設計的機芯，結構極簡純粹，從正面、中層表殼到底蓋全為透明藍寶石水晶，機芯彷彿漂浮在螢光海之中，充滿現代摩登氣息。

另有兩款Octo Roma珠寶表，一是Octo Roma Precious Naturalia腕表，表盤側的機芯基板裝飾虎眼石，並將虎眼石切割為僅為分毫的纖薄片狀，完整覆蓋12個時標，體現工匠精湛技藝，自製鏤空機芯位於中心位置，可清楚欣賞輪系驅動6點鐘飛行陀飛輪的優雅走時。

寶格麗Octo Roma Precious Toubillon LUMIERE 光之陀飛輪腕表（左）和Precious Naturalia陀飛輪腕表。（BVLGARI提供）

另一款Octo Roma Precious Tourbillon Lumiere光之陀飛輪，則是Octo Roma系列唯一為女性打造的珠寶表，在表圈、中層表殼、表耳和表冠布滿鑽石與彩寶，展現寶格麗珠寶的鑲嵌工藝，鏤空表盤可完美呈現細緻如蕾絲的玫瑰金鏤空機芯，6點鐘位置的陀飛輪在閃亮鑽光當中懸浮飛行，綻放動人光采。