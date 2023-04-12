【旅奇傳媒/編輯部報導】剛結束清明連假人潮滿、旅宿夯，台南也湧進逾450萬人次的旅客。有網友在網路上反應清明連假期間一個人遊台南兩天一夜花了1.3萬元，感嘆國旅花費不斐，並意外引發許多網友怎麼玩、如何玩的旅遊熱議。

臺南市長黃偉哲表示台南旅遊資源一時半刻講不完，舉凡美食、景點、住宿、古蹟等都是國旅的熱門選項，只要做好事先規劃，就可以享受既豐富、又划算的台南之旅。其中，外地人喜好鑽巷弄找驚奇，當地人每每我家轉角那家店就是「熊尬意」。

秀出好點子遊台南，創意遊程徵件中。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

《我挺你 超值玩翻台南》台南遊程徵件，總獎金達4萬元。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市民宿文化發展協會創會理事長周榮棠（勇伯）就在臉書分享5000元輕鬆玩台南的旅遊攻略，雖然台北下來2700元的高鐵交通費一定要，但在高鐵站花50元就能坐區間車到台南火車站來回，抵達後再租Gogoro 3，一天1台僅要480元、2天剛好960元；晚上則入住6星級背包客棧，連假一晚950元，等於住+交通共只需花4660元。

不到5000元玩台南就已經這麼豐富了，想必1.3萬元玩台南一定更精采，感謝最初發文的網友引起大家對台南旅遊的討論、歡迎大家集思廣益提供更超值的台南旅遊方案及對策。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南的旅遊方式很多，若是以市區來說較建議選擇大眾運輸、租用公共自行車或機車等方式，不建議自行開車；飲食選擇也從台菜餐廳、異國料理到銅板小吃各種等級都有；住宿方面全年平均房價約落在2,548元，遊客依據需求的設施、房型、時間點的不同，也會有不同訂房價格，當然我們相信民間的旅遊達人一定更多。

臺南市政府觀光旅遊局特別推出2天1夜1個人的遊程徵件活動，歡迎外地旅客或在地朋友分享或設計自己最私藏、最推薦的自由行兩天一夜台南旅遊攻略，屆時也歡迎大家上網投票，票選出最大家推薦的台南個人遊程。

《我挺你 超值玩翻台南》台南遊程徵件，結合「獎金獵人」的網路平台辦理徵件投票活動，收件時間自即日起至112年5月10日，有興趣參加的旅遊達人們，只要以1個人新台幣13,000元為上限，規劃結合台南市景點、打卡地標、美食、人文、節慶等主題之2日遊自由行遊程，就可參加徵件投稿。

觀光旅遊局表示，整體活動將於徵件後先篩選出人氣前20名之投稿遊程，再透過專家委員書面評選及網路票選成績，選出《最佳行程獎》5名以及網路票選獎5名，總共10個獎項。其中專家委員書面評選佔70％、網路票選佔30％、最終選出前5名《玩翻台南「最佳行程獎」》，第一名：旅遊基金新台幣13,000元；第二名：旅遊基金新台幣8,000元；第三名：旅遊基金新台幣5,000元；佳作2名：各獲得旅遊基金新台幣2,000元。另有《玩翻台南獎，網路人氣獎》的人氣獎5名，各可獲得獎金2,000元，該獎項以活動網站網友票選數，取網友投票最高前兩名，如遇同票數狀況則取投稿時間較「早」者為優勝（統計至112年5月10日24時截止），所有獎項總獎金共計新臺幣4萬元整。

旅遊達人們可以提供私房旅遊秘笈來爭取獎金，詳細活動資訊請參閱：

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）