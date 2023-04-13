根據BBC報導，擁有「迷你裙之母」、「60年代高街（high street）時尚先鋒」之稱的時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）於今（13）日早上於英國薩里郡（Surrey）安詳離世，其家人在聲明中形容她為「「20世紀最受國際認可的時裝設計師之一，也是在搖擺的六十年代（Swinging Sixties）時期的傑出創新者。」為瑪莉官打造「瑪莉官：時尚革命者」展覽的倫敦維多莉亞與亞伯特博物館（V＆A）則發表聲明表示「現今的時尚有很大程度要歸功於她開創性的視野。」

出生於倫敦的瑪莉官，童年歷經動盪的二戰洗禮的她，在1950年代獲得藝術教育文憑，隨後便與先生一同在1955年開設服裝店BAZAAR並投身時尚產業，創立品牌時英國則正從戰亂中復原，女性意識覺醒、女權抬頭，上一代的馬甲、塑身衣不再受到大家喜愛關注，這時瑪莉官充當先鋒，對當時認為女性穿褲子不夠典雅、有礙觀瞻的年代，以實際行動去反抗，將男性時尚元素融入服裝之餘，還改造傳統內衣讓女性穿著舒適、無壓力的服飾，並將迷你裙發揚光大。