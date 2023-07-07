john varvatos 西裝外套 ，4萬8700元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）

john varvatos Mark皮革卡車司機夾克，3萬3500元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）

john varvatos Izzy皮革襯衫，2萬9300元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）

john varvatos Artisan工匠藤編淡香水，2600元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）

john varvatos Artisan Teal工匠綠馥淡香水，2746元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）

新生代男演員管麟自2016年以《飛魚高校生》打開知名度後，日前他出席john varvatos 2023早秋系列新品暨香水系列媒體鑑賞活動，首度獨挑大樑擔任活動嘉賓，他坦言有點緊張，另外也透露現在漸漸可以接受不再被稱為「小鮮肉」這件事，而他近期的風格也往輕熟男路線前進，此次出席活動時其中一套造型也別解開兩顆扣子，展現男人味他透露「這是以前不會做的事情。」除服裝外，他也透露現出門也會格外味道，並大推Artisan工匠藤編淡香水，「這款式有點薰衣草味的木質調香水，適合各種風格的男生，女生也肯定會喜歡。」

john varvatos 2023早秋新品以冥想思維為靈感，系列中每個元素都平衡著工匠手藝和細膩細節，並以經典皮革和亞麻質感為主色調，搭配優雅的土地色、褪色的藍色、酒紅和陰影中的黃色燃點整個系列，再以灰麟和土色系增加柔和度，創造更深層次的感覺，重新定義現代空靈優雅工匠系列香氛，以美式搖滾為靈感，及各式香調故事打造出迷人的男士香氣系列；香水瓶身即像是傳統美式酒瓶，簡單、隨興卻優雅，加以不同的藤編工藝，傳遞出每款香氛獨自一格的理念。