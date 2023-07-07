john varvatos 西裝外套 ，4萬8700元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos 西裝外套 ，4萬8700元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos Mark皮革卡車司機夾克，3萬3500元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos Mark皮革卡車司機夾克，3萬3500元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos Izzy皮革襯衫，2萬9300元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真） 
john varvatos Izzy皮革襯衫，2萬9300元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真） 
john varvatos Artisan工匠藤編淡香水，2600元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos Artisan工匠藤編淡香水，2600元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos Artisan Teal工匠綠馥淡香水，2746元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）
john varvatos Artisan Teal工匠綠馥淡香水，2746元。（john varvatos 提供／林欣儀台北傳真）

新生代男演員管麟自2016年以《飛魚高校生》打開知名度後，日前他出席john varvatos 2023早秋系列新品暨香水系列媒體鑑賞活動，首度獨挑大樑擔任活動嘉賓，他坦言有點緊張，另外也透露現在漸漸可以接受不再被稱為「小鮮肉」這件事，而他近期的風格也往輕熟男路線前進，此次出席活動時其中一套造型也別解開兩顆扣子，展現男人味他透露「這是以前不會做的事情。」除服裝外，他也透露現出門也會格外味道，並大推Artisan工匠藤編淡香水，「這款式有點薰衣草味的木質調香水，適合各種風格的男生，女生也肯定會喜歡。」

john varvatos 2023早秋新品以冥想思維為靈感，系列中每個元素都平衡著工匠手藝和細膩細節，並以經典皮革和亞麻質感為主色調，搭配優雅的土地色、褪色的藍色、酒紅和陰影中的黃色燃點整個系列，再以灰麟和土色系增加柔和度，創造更深層次的感覺，重新定義現代空靈優雅工匠系列香氛，以美式搖滾為靈感，及各式香調故事打造出迷人的男士香氣系列；香水瓶身即像是傳統美式酒瓶，簡單、隨興卻優雅，加以不同的藤編工藝，傳遞出每款香氛獨自一格的理念。

#優雅 #系列 #男人味 #管麟 #小鮮肉