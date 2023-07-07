與YouTuber焦凡凡穩交六年的婁峻碩，昨（6）日與好友吳卓源為精品品牌BOSS與《小王子》聯名推出的七夕限定系列站台，由於歌手李玟（CoCo）離是震驚整個華語圈，身為後輩的兩人都感到不捨難過，兩人也坦言從小就視她為偶像，吳卓源表示「小就有聽李玟的歌，聽到她以這樣的方式離開，希望她現在在一個快樂的地方。」婁俊碩則呼籲大家要更珍惜身邊的人。
此次受品牌邀請為BOSS x Le Petit Prince 系列站台，兩人以秋冬系列混搭聯名系列單品現身，一黑一白的對比色穿搭潮流感十足，此次聯名系列除運用經典角色小王子、玫瑰、狐狸、飛機等元素外，也將書中浪漫金句印於各式單品內，其中婁峻碩透露最喜歡印在聯名小白鞋上的金句，「有種你是我唯一摯愛的感覺。」也讓他想多帶件聯名Ｔ恤給焦凡凡，並透露「最近太忙了，所以我把所有休假都當成情人節過。」在媒體面前大方放閃，讓吳卓源雖直呼好甜，但由於受訪過程中不斷放閃，也讓她有些受不了多次表示「手很癢」。
今年恰逢《小王子》誕生八十週年，BOSS 決定與其合作推出「BOSS x Le Petit Prince 系列」，該系列橫跨T恤、Polo衫、短袖襯衫、運動短褲、運動鞋等，主要以經典、中性設計為主，大多數單品均可男女共穿可作為今年七夕的情侶裝。
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