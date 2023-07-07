圖二：婁峻碩與好友吳卓源組「偽CP」，受訪中卻三句不離女友大放閃，BOSS x Le Petit Prince 系列T恤3500元、Performance高機能系列西裝店洽、聯名系列運動鞋1萬5400元。（BOSS提供／林欣儀台北傳真）

圖三：BOSS x Le Petit Prince 奶油白色T恤，3500元。（BOSS提供／林欣儀台北傳真）

圖四：BOSS x Le Petit Prince 白色皮革運動鞋，1萬5400元。（BOSS提供／林欣儀台北傳真）

圖五：BOSS x Le Petit Prince 星空藍色Polo連身洋裝，6600元。（BOSS提供／林欣儀台北傳真）

圖六：BOSS x Le Petit Prince 星空藍色T恤，3500元。（BOSS提供／林欣儀台北傳真）

與YouTuber焦凡凡穩交六年的婁峻碩，昨（6）日與好友吳卓源為精品品牌BOSS與《小王子》聯名推出的七夕限定系列站台，由於歌手李玟（CoCo）離是震驚整個華語圈，身為後輩的兩人都感到不捨難過，兩人也坦言從小就視她為偶像，吳卓源表示「小就有聽李玟的歌，聽到她以這樣的方式離開，希望她現在在一個快樂的地方。」婁俊碩則呼籲大家要更珍惜身邊的人。

此次受品牌邀請為BOSS x Le Petit Prince 系列站台，兩人以秋冬系列混搭聯名系列單品現身，一黑一白的對比色穿搭潮流感十足，此次聯名系列除運用經典角色小王子、玫瑰、狐狸、飛機等元素外，也將書中浪漫金句印於各式單品內，其中婁峻碩透露最喜歡印在聯名小白鞋上的金句，「有種你是我唯一摯愛的感覺。」也讓他想多帶件聯名Ｔ恤給焦凡凡，並透露「最近太忙了，所以我把所有休假都當成情人節過。」在媒體面前大方放閃，讓吳卓源雖直呼好甜，但由於受訪過程中不斷放閃，也讓她有些受不了多次表示「手很癢」。

今年恰逢《小王子》誕生八十週年，BOSS 決定與其合作推出「BOSS x Le Petit Prince 系列」，該系列橫跨T恤、Polo衫、短袖襯衫、運動短褲、運動鞋等，主要以經典、中性設計為主，大多數單品均可男女共穿可作為今年七夕的情侶裝。