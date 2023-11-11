MOSCHINO於本月初才迎來新任創意總監Davide Renne ，但不到半月卻傳來噩耗，根據《WWD》報導，Davide Renne離世享年46歲，死因未公開，原本預計在2024年2月米蘭時裝周發表他所操刀的首個系列，被譽為「時尚頑童接班人」，備受時尚圈期待，沒想到突傳噩耗，震驚整個時尚圈。

畢業於佛羅倫斯Polimoda時尚學校的Davide Renne，過去曾於在Gucci設計女裝長達20年，最後擔任女裝首席設計師，備受AEFFE集團執行主席Massimo Ferretti賞識，同時也備受外界正面肯定，除，Gucci前任創意總監Alessandro Michele也立刻轉發，並附上愛心的emoji表示祝福之外，在Aeffe集團在宣布這個人事命令的消息後，股價在當天米蘭開盤後上漲2.26％，也可從此處看出投資人對於品牌創意總監的人選、走向有信心。

MOSCHINO的母公司Aeffe SpA董事長Massimo Ferretti，也透過品牌官方社群表示：「沒有任何語言可以形容我們在這個時刻所經歷的痛苦， Davide幾天前才加入我們，突如其來的病痛，將他過早地從我們身邊帶走了。」品牌沉痛宣佈他的死訊，「儘管大衛和我們在一起的時間很短暫，但他受到愛戴和尊重，我們有責任繼承他的想像力和創造力，我們向他的家人和朋友表示最深切的同情」