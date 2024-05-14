新竹縣議員吳旭智14日在議會總質詢時，要求縣府規畫安全自行車道，竹北市設立轉運中心整合大眾運輸。（羅浚濱攝）

縣府在竹北市建置的Ubike使用率高，縣議員吳旭智14日在議會總質詢時，指自行車發生車禍也高，要求縣府規畫安全自行車道，刻不容緩，並建議大眾運輸要有更突破性的思維，在竹北市規畫轉運中心做整合，才有可能讓大眾運輸型態有本質上的轉變。

吳旭智說，竹北市具有Youbike、ebike，而依據道安會報顯示數據，今年1、2月各項數據降低，唯獨自行車事故比例升高，詢問無自行車道的道路如何規畫？如何提升安全性？

交旅處長陳盈州回應，根據竹北市區自行車通學通勤需求及路段，做自行車路網規畫，也正在研究「上位指導計畫」，預計年底完成，未來在標線劃設可具有更明確參考方向。

吳旭智指無法等到縣府計畫完成後才改善，要立即針對重要路段，立即盤點、調整，讓縣民有更安全更好的自行車友善環境。縣長楊文科請交旅處先研究幾個重要路段做改善並試行，讓鐵馬族更安全。

「大眾運輸要有更突破性的思維！」吳旭智說，雖然縣府對大眾運輸做了很多努力，包含補助公車司機及幸福巴士等做法都很好，但看不到整體運量有明確提升，對於民眾改變使用大眾運輸的習慣，還是看不到具體做法。

吳旭智認為，縣府已在竹東設置轉運中心，竹北有台鐵、高鐵、Ubike、快捷公車及竹北市免費公車，這麼多元的運具卻沒有轉運中心，無法做整合，導致民眾無法感受搭乘大眾運輸的便利性。

吳旭智指大新竹輕軌捷運的藍線評估報告將在年底出爐，建議應向台鐵爭取設置南竹北站讓台鐵、捷運共構，同時評估設置轉運中心的地點，讓竹北有完整的轉運中心做整合，提升大眾運輸的運量，才有可能讓大眾運輸型態有本質上的轉變。

楊文科表示，竹北設置轉運中心確有其必要，請交旅處研究設在何處能發揮最大效益，這不僅是攸關竹北市東區、西區的交通，對前往各鄉鎮的路網也具有便利性。