30幾歲光頭英國佬亞當‧弗萊徹(Adam Fletcher)，現居德國柏林，起初在網路連載《德國人不意外！？》（How to Be German），透過文字告訴你，德國人是怎樣生活的，沒想到吸引到超過100萬名閱讀人次以及上千則留言，留言中有人深表同感，也有人說他胡說八道（所以後來他補了第二十九招：「德國人愛糾正別人」），看完紛紛直呼「我是德國人，這本書寫的是真的！我笑到流眼淚！」。

【精彩書摘】

謹慎對待你的垃圾RECYCLE

德國人都是垃圾分類魔人，所以你也得比照辦理。我想這大概是因為垃圾分類把德國人最愛的三件事情：環境保育、組織規劃、注重小節—結合在一起，變成一樁愛護地球的大好事。

你可以試試把紙類垃圾丟到德國朋友的一般垃圾桶裡，這絕對會踩到他們的地雷，他們會好好教訓你要如何正確分類垃圾，你們的友誼也會因此受到波及。

我在德國待的第一間公司，有三種分類垃圾桶，我們當然也得按照標示丟垃圾。沒有正確分類的人會被大聲譴責，然後被盯得緊緊地，彷彿他們不是人類，而是一根綁著炸藥的棍子，隨時有可能爆炸。

德國人注意細節、環境保育，讓他們養成愛地球的好習慣(圖/《德國人不意外！？為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持糾正他人？剖析50個日耳曼人不正經的怪癖》/PCuSER電腦人文化 提供)

有一天，一件大家都不可置信的事發生了，公司的清潔員告訴我們，大樓樓下的垃圾集中管理處會把辦公室三種垃圾桶內的所有垃圾，全倒在同一個大垃圾箱裡。Mein Gott（我的老天爺）！努力分類全成了白工。

你會想，這下知道了事實的真相，總算是可以喘口氣，不用大費周章分類垃圾了，以後可以把所有垃圾都丟到一個垃圾桶就好了，對吧？錯！我們還是一如以往繼續分類，繼續使用三個垃圾桶。這就是德國處理事情的方式。

(本文摘自《德國人不意外！？為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持糾正他人？剖析50個日耳曼人不正經的怪癖》/PCuSER電腦人文化 提供)