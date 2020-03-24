現今台灣都會區的房價居高不下，很多年輕人都不太有辦法負擔得起買房子的費用，因此從而選擇租屋，但租屋環境條件也是非常重要的一環，最近有網友就發現許多房東都會出租「沒有窗戶」的房間，讓他看到後驚呼超可怕，而其他人也分享了住在沒窗戶房間的恐怖經驗。

這名網友在PTT上發文，表示自己偶爾就會上一些租房網站看看有沒有優質的套房在出租，不過卻反而發現有滿多連半個窗戶都沒有的房間，不過裡面通常都會裝潢得非常漂亮，房租也不便宜，但光是「沒有窗戶」這點就讓PO主相當害怕，直呼：「住進去會悶到死掉東西都發霉吧…」，實在很難想像住在這種房間的生活。

此文一出，有不少過來人就分享了自己的恐怖經歷，「很悶而且危險，根本沒逃生出口，失火死亡率高啊」、「整個環境二氧化碳會很容易過高導致人昏昏沉沉的」、「住過，連續好幾天作惡夢，很可怕，住幾天就不敢住直接退押金搬走」、「我沒辦法住這種房間，感覺壓迫感很大，很壓抑」、「沒陽光的房間真的會憂鬱」。

但也有人持相反的意見，「我就住在地下室啊！我覺得這樣也不會受到外面干擾」、「只要房東排氣抽氣裝置做得夠好，我是覺得沒甚麼不好的，重點是房租也便宜」、「適合大夜班回去倒頭就睡那種，希望不被打擾的人」。