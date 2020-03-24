在古代傳統的封建社會底下，女性的地位一般都較為低下，通常結了婚也都是待在家中相夫教子，而男性則得外出做一些比較粗重的工作，或是遇到戰爭時也必須站到最前線為國家賣命，這也造成了當時男性很容易就早死的情形，不過儘管這些女子守寡了，卻很少聽聞有人改嫁，這是為什麼呢？

首先，因為在古時候人們較為迷信，而且當時有著「好女不嫁二夫」的風氣，傳聞若是嫁給了第二個丈夫，過世後去到陰曹地府，身體就會被一分為二，兩個丈夫一人一半，這種死後也不得安寧的情況讓女子們非常害怕也無法接受。

再者，當時人們幾乎都會將女性視為男性的附屬品，因此女性都得遵從「三從四德」，其中的三從代表的是「未嫁從父、出嫁從夫、夫死從子」，再加上當時對於女性的最高榮譽即為「貞節牌坊」，所以若是丈夫過世成為寡婦後，有孩子就應該要好好養育孩子，沒有孩子的話就只能孤老終身了。

最後，道德及法律上也不太允許女子改嫁，因為娶寡婦進門對於娘家或婆家都是非常丟人、沒面子的事情，所以條件好的男子通常都不會願意，而寡婦們若是主動去尋找自己的下一春，更可能遭人口舌，讓家族蒙羞後被處以私刑，亦或是被指控「通姦」的罪名，最終遭受痛苦地酷刑。