大家熟知的俗語「拜倒在石榴裙下」，形容男子對女子的崇拜並為之傾倒，究竟有沒有石榴裙呢？「石榴裙」指的是古代女子，所穿的鮮豔大紅長裙，廣泛指當時的年輕女子，而「拜倒在石榴裙下」的典故由來，有許多說法，最知名的就是與楊貴妃有關。

相傳最早與石榴裙扯上關係的是武則天，唐太宗李世民駕崩，武則天前往感業寺削髮為尼，但武則天並不甘願對著青燈、吃齋念佛結束一生，於是寫信給唐高宗李治，「看朱成碧思紛紛，憔悴支離為憶君。不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙」，李治深受感動，3年後將她接回皇宮，武則天則將自己與李治相識相愛的石榴繡裙，供奉於法門寺表達感恩。

傳說楊貴妃非常愛石榴花、愛吃石榴，喜歡穿繡滿石榴花的彩裙，某次唐玄宗設宴與大臣共飲，邀請楊貴妃跳舞助興，這時楊貴妃在唐玄宗耳邊低語「這些臣子大多對臣妾側目而視，不使禮，不恭敬，我不願為他們獻舞」。

唐玄宗認為楊貴妃受到委屈，下令所有文武百官，見到楊貴妃一律要下跪行禮，拒絕者將以欺君之罪懲罰；某日一位文官跪拜完楊貴妃後悶悶不樂，官員問他「為何這般神情」？他則回應「剛剛拜倒在石榴裙下了，丟臉」，這俗語從此流傳至今。